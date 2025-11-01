bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Крушарски: Младежът получи комоцио на рамото, мама мия... (ВИДЕО)

Локомотив загуби заради един симулант, каза собственикът на “железничарите“

Вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов е симулирал. Това смята собственикът на Локомотив Христо Крушарски. Според него ударът с бутилка не е в главата, а по рамото на футболиста и той е можел да продължи мача.

"Какъв празник с такива колеги, които инсценират целите тези движения? Погледнете внимателно записа, тежко комоцио на рамото, Този младеж по същия начин е ял бой и преди в ЦСКА 948 за същите действия. Гледайте внимателно, по рамото е. Ако сте кривогледи, ще ви дам очила за специално гледане!", започна бесният Крушарски.

"Аз откога говоря, че тези фенове трябва да ги изгонят от стадиона. Полицията чакам 6 месеца да ми каже кой е, трябвало да се разследва... какво ще се разследва, то се вижда, хващаш го за ушите и това е", продължи той.

Снимка: Lap.bg

За втори път

"Ще играя с всички отбори против тях и Ботев ще отиде в Б група", закани се босът на "Локомотив". "Имаше вариант мачът да продължи. Защо не му показа картон като бави и симулира? Да го беше хванал да се целуват, да си направят любов на вратата и да прекратят мача. За феновете съм казал, държавата и полицията трябва да влязат. По-добре е да няма фенове, за да няма глоби. Ще се срещна с тарторите, ще им кажа. Аз повече нерви и пари за хвърляне нямам", заяви Крушарски.

Снимка: botevplovdiv.bg

"Искаш ли да извикам Габровски и да го изследва? Ще се обадя, ама ще отиде ли тоя левак при Габровски? Това е симулация, удар по рамото. Пет пъти го гледах", закани се Христо Крушарски да изпрати Даниел Наумов при неврохирурга Николай Габровски.

„Боже мой, за втори път му се случва, това беше нагласена работа. Това си е симулация, червен картон и нов вратар. Какъв беше проблемът? Бил им вратарят на 18 години, да вземат някой като мен на 69, какво ме интересува? Има ли в правилника на колко години трябва да е играчът", попита Крушарски.

Снимка: Lap.bg

