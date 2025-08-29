bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ботев Враца удари Черно море под Околчица

Северозападният тим развали настроението на Илиан Илиев преди Испания

Ботев Враца удари Черно море под Околчица

Ботев Враца развали настроението на националния селекционер Илиан Илиев преди сблъсъка с Испания. Северозападният тим победи с 1:0 Черно море у дома в мач от 6-ия кръг на Първа лига.

Единственото попадение под Околчица отбеляза Владислав Найденов в 50'.

Успехът е втори за Ботев от началото на сезона. С него отборът на Христо Янев излезе седми - 2 точки зад "моряците".

Двубоят

Първата ситуация в мача бе за врачани в средата на първото полувреме, но Милен Стоев бе неточен с глава. Домакините атакуваха опасно и в 40', когато Хосе Гайегос направи индивидуален пробив, стигна границата на наказателното поле и стреля във вратата на гостите. Ударът обаче бе уловен от Пламен Илиев.

Почивката дойде при нулево равенство и без чисти положения за гостите от Варна, които изостанаха в резултата в началото на втората част. В 50' Найденов проби по дясното крило и отправи удар, а топката се отклони от крака на Влатко Дробаров и влезе в мрежата на Черно море.

Варненци отправиха първия си точен удар едва в 83', когато резервата Селсо Сидни надскочи Милен Стоев и стреля с глава, но право в ръцете на Димитър Евтимов.

Така "моряците" допуснаха първо поражение през сезона и останаха на четвърто място с 12 точки. По една повече имат Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948.

