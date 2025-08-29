Ботев Враца удари Черно море под Околчица

Ботев Враца развали настроението на националния селекционер Илиан Илиев преди сблъсъка с Испания. Северозападният тим победи с 1:0 Черно море у дома в мач от 6-ия кръг на Първа лига.

Единственото попадение под Околчица отбеляза Владислав Найденов в 50'.

Успехът е втори за Ботев от началото на сезона. С него отборът на Христо Янев излезе седми - 2 точки зад "моряците".

Двубоят

Първата ситуация в мача бе за врачани в средата на първото полувреме, но Милен Стоев бе неточен с глава. Домакините атакуваха опасно и в 40', когато Хосе Гайегос направи индивидуален пробив, стигна границата на наказателното поле и стреля във вратата на гостите. Ударът обаче бе уловен от Пламен Илиев.

Почивката дойде при нулево равенство и без чисти положения за гостите от Варна, които изостанаха в резултата в началото на втората част. В 50' Найденов проби по дясното крило и отправи удар, а топката се отклони от крака на Влатко Дробаров и влезе в мрежата на Черно море.

Варненци отправиха първия си точен удар едва в 83', когато резервата Селсо Сидни надскочи Милен Стоев и стреля с глава, но право в ръцете на Димитър Евтимов.

Така "моряците" допуснаха първо поражение през сезона и останаха на четвърто място с 12 точки. По една повече имат Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948.

