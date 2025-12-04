45 000 лева надежда за Любо Пенев

Кампанията на ЦСКА за събиране на средства в подкрепа на лечението на клубната легенда Любослав Пенев набира все по-голяма сила и вече е събрала общо 45 000 лева.

От тях 15 608 лева са събрани чрез дарения от 243 индивидуални дарители, включили се активно в инициативата. Останалите 30 000 лева са осигурени от Фондация ЦСКА, като данните са към обяд на 4 декември, а кампанията продължава.

По време на срещата срещу Локомотив Пловдив снощи (2:1), феновете на „червените“ и клубът демонстрираха своята подкрепа към Пенев. Специални послания отправиха треньорът Христо Янев и журналистът и фен на ЦСКА – Ники Кънчев.

Подкрепа

Това е само една от кампаниите в помощ на бившия национал. Подобни инициативи се провеждат от семейството на Любослав Пенев, както и в Испания – от Асоциацията на футболистите на Валенсия и от неговите бивши клубове в страната. Те си поставят амбициозната цел да съберат 300 000 евро за лечението му.

"Той е свалил 30 килограма за по-малко от месец", разкри неговият откривател за Испания - Хуанхо Родри. Бившият мениджър обясни, че за бившия нападател на Валенсия е планирано лечение, базирано на имунотерапия и ще бъде насочено към забавяне на прогресията на метастазите, тъй като ракът на бъбреците се е разпространил в други органи.

