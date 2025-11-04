Част от нещо голямо: ЦСКА загря за дербито на "Армията" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Футболистите на ЦСКА се заредиха с настроение и енергия за вечното дерби с Левски направо от извора. "Червените", предвождани от спортния директор Бойко Величков и треньора Христо Янев, посетиха надигащия снага свой стадион "Българска армия".

С Пената напред

Редом с отбора бе и иконата Димитър Пенев. В типичния си стил той пожела успех в сблъсъка със "сините".

Левски изглежда като абсолютен фаворит за мача в събота. Тимът е лидер в класирането - на 5 точки пред ЦСКА 1948 и на цели 11 пред Лудогорец. ЦСКА е на другия край на спектъра след кошмарния старт на сезона и шестата позиция във временното подреждане.

Бързи темпове

Реконструкцията на "Армията" върви с бързи темпове дори и в дъждовното време. Предстои затваряне на контура на козирката, след което стартира довършителните дейности във вътрешността на секторите и периметъра.

Какво написа ЦСКА

Част от нещо голямо!

Броени дни преди Вечното дерби, ЦСКА получи шампионска енергия на „Българска армия“!

Отборът, заедно с Христо Янев и легендата Димитър Пенев, усети духа на обновяващия се дом на клуба.

Реконструкцията на стадиона върви с пълна сила – „Армията“ се събужда!“.

Зависи от вас

"Ние сме част от голям клуб! Всеки от нас трябва да оцени този момент, защото имаме честта да сме част от него. Цялото пространство тук е изключително. Искам и вие да бъдете част от нещо голямо. Зависи от вас!", обърна се Христо Янев към футболистите.