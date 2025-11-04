bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Част от нещо голямо: ЦСКА загря за дербито на "Армията" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Христо Янев към играчите: Част сте от изключителен момент, всичко зависи от вас

Част от нещо голямо: ЦСКА загря за дербито на "Армията" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Футболистите на ЦСКА се заредиха с настроение и енергия за вечното дерби с Левски направо от извора. "Червените", предвождани от спортния директор Бойко Величков и треньора Христо Янев, посетиха надигащия снага свой стадион "Българска армия".

С Пената напред

Редом с отбора бе и иконата Димитър Пенев. В типичния си стил той пожела успех в сблъсъка със "сините".

Левски изглежда като абсолютен фаворит за мача в събота. Тимът е лидер в класирането - на 5 точки пред ЦСКА 1948 и на цели 11 пред Лудогорец. ЦСКА е на другия край на спектъра след кошмарния старт на сезона и шестата позиция във временното подреждане.

Бързи темпове

Реконструкцията на "Армията" върви с бързи темпове дори и в дъждовното време. Предстои затваряне на контура на козирката, след което стартира довършителните дейности във вътрешността на секторите и периметъра.

Какво написа ЦСКА

Част от нещо голямо!

Броени дни преди Вечното дерби, ЦСКА получи шампионска енергия на Българска армия“!

Отборът, заедно с Христо Янев и легендата Димитър Пенев, усети духа на обновяващия се дом на клуба.

Реконструкцията на стадиона върви с пълна сила – „Армията“ се събужда!“.

Зависи от вас

"Ние сме част от голям клуб! Всеки от нас трябва да оцени този момент, защото имаме честта да сме част от него. Цялото пространство тук е изключително. Искам и вие да бъдете част от нещо голямо. Зависи от вас!", обърна се Христо Янев към футболистите.

Тагове:

левски цска стадион козирка строеж армията дерби българска армия реконструкция

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)
Дисциплинарната комисия наложи тежки наказания на Локо Пд (ВИДЕО)

Дисциплинарната комисия наложи тежки наказания на Локо Пд (ВИДЕО)
Локомотив Пловдив: Това е безпрецедентно, ще обжалваме

Локомотив Пловдив: Това е безпрецедентно, ще обжалваме
Левски с нечувана преднина пред ЦСКА

Левски с нечувана преднина пред ЦСКА

Дейвид Бекъм получи рицарско звание (ВИДЕО)

Дейвид Бекъм получи рицарско звание (ВИДЕО)

Последни новини

Локомотив Пловдив: Това е безпрецедентно, ще обжалваме

Локомотив Пловдив: Това е безпрецедентно, ще обжалваме
Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)
Дейвид Бекъм получи рицарско звание (ВИДЕО)

Дейвид Бекъм получи рицарско звание (ВИДЕО)
Дисциплинарната комисия наложи тежки наказания на Локо Пд (ВИДЕО)

Дисциплинарната комисия наложи тежки наказания на Локо Пд (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV