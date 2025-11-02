bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Черно море пак препъна Лудогорец във Варна

Четвърти пореден шампионатен мач без победа за “орлите“

Нова грешна стъпка на шампиона Лудогорец! "Орлите" направиха 0:0 с Черно море като гости в мач от 14-ия кръг на Първа лига.

Разградчани са в серия от вече 4 мача без успех в шампионата, като тя включва още равенства с ЦСКА (0:0) и Спартак Варна (1:1), както и поражение от ЦСКА 1948 (4:5).

Така Лудогорец и Черно море са с по 24 точки - 5 зад втория ЦСКА 1948 и на 11 от лидера Левски, който спечели с 3:0 срещу Арда в Кърджали по-рано днес. Лудогорец обаче има мач в аванс заради ангажиментите си в Лига Европа.

Черно море продължава да бъде кошмар за Лудогорец на своя ст. Тича, където разградчани нямат победа в 5 поредни двубоя, 3 от които загубени. Последният успех на "орлите" срещу "моряците" във Варна е с 1:0 на 7 юни 2023 г. в Първата шестица.

В 15-ия кръг Лудогорец приема Арда, докато Черно море гостува на намиращия се в отлична форма ЦСКА 1948.

Съставите

Черно море: 81. Кристиан Томов, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 15. Дани Мартин, 24. Давид Телеш (66' - 20. Фелипе Кардосо), 10. Асен Чандъров (90'+4' - 4. Росен Стефанов), 11. Жоао Педро (66' - 19. Георги Лазаров), 39. Николай Златев (83' - 99. Уеслен Жуниор), 77. Селсо Сидни, 71. Васил Панайотов (К)

Лудогорец: 1. Серджио Падт, 3. Антон Недялков (К) (80' - 82. Иван Йорданов), 4. Диниш Алмейда, 11. Кайо Видал, 17. Сон, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте, 24. Оливие Вердон, 29. Ерик Биле (80' - 10. Матеус Машадо), 30. Педро Нареси (61' - 14. Петър Станич), 37. Бернард Текпетей (40' - 25. Емерсон Родригес)

