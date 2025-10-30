bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА 1948 е последният осминафиналист за Купата

“Червените“ разгромиха тим от Втора лига

ЦСКА 1948 е последният осминафиналист за Купата на България! "Червените" продължават напред, след като разгромиха с 4:0 втородивизионния Янтра като гост.

Двубоят в Габрово беше първият официален между двата тима в историята.

Гостите започнаха отлично и поведоха още в 8' чрез Борислав Цонев. Отново той удвои аванса на своите в началото на втората част. Точни за ЦСКА 1948 бяха още капитанът Георги Русев в 82' и влезлият като резерва Зе Витор малко преди края.

Снимка: Lap.bg

Лудогорец се измъчи

По-рано днес шампионът Лудогорец също се класира за следващата фаза. "Орлите" се наложиха с 3:2 над Черноморец в Несебър. Късен гол прекъсна серията на разградчани от 5 двубоя без успех. 

Само в тази среща Лудогорец бе воден от треньора на дубъла Тодор Живондов, след като от клуба обявиха, че се разделят с Руи Мота заради неубедителните резултати.

Най-после победа: Лудогорец пречупи Черноморец с гол в 94-ата минута

Останалите осминафиналисти са: Левски, ЦСКА, Черно море, Добруджа, Локомотив София, Ботев Пловдив, Славия, Спартак Варна, Арда, Локомотив Пловдив, Септември София, Ботев Враца, Монтана и Витоша.

Съставите

Янтра: 1. Християн Василев (К), 3. Велизар Къналян, 22. Велислав Боев, 7. Георги Бабалиев, 19. Георги Димитров, 99. Иван Василев, 4. Константин Иванов, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 8. Станислав Дюлгеров, 24. Тихомир Димитров

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 96. Драган Гривич, 88. Адама Траоре, 6. Егор Пархоменко, 22. Огнйен Гашевич, 19. Марто Бойчев, 10. Борислав Цонев, 8. Йоан Манян, 11. Георги Русев (К), 77. Елиас Франко, 94. Атанас Илиев

Снимка: Lap.bg

Тагове:

габрово янтра купа на българия георги русев борислав цонев осминафинал ЦСКА 1948 зе витор

