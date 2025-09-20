bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА 1948 изпревари Лудогорец в елита

След разгром над Локомотив Пловдив

Lap.bg

ЦСКА 1948 вече е новият подгласник в Efbet Лига! 

Тимът от столицата изпревари Лудогорец в класирането, след като победи Локомотив Пловдив с 4:0. 

Така ЦСКА 1948 има 19 точки в актива си. Левски е с 20 и мач по-малко. Шампионите от Разград са с 18 и също са играли среща по-малко от началото на кампанията. 

Мачът

Победителите бяха категорични на своя стадион. 

Срещата започна с високо темпо, като и двата отбора успяваха да създадат положения пред противниковата врата, но без те да носят реална голова опасност.

Първият истински шанс за гол обаче се откри чак в 41-вата минута. Тогава Атанас Илиев получи топката на чиста позиция на не повече от десет метра от вратата на Локомотив и моментално стреля ниско с левия крак, но Боян Милосавлевич направи отличен плонж и изби в корнер.

Снимка: Lap.bg

Натискът на домакините в края на първото полувреме обаче им донесе резултат и в 43-тата минута Марто Бойчев бе точен за 1:0. След бързо изпълнение на странично хвърляне "червените" разиграха в наказателното поле на Локомотив и Бойчев с удар от малък ъгъл вкара гол.

Попадението даде допълнително самочувствие на футболистите на старши треньора Иван Стоянов и в 51-вата минута те удвоиха. Центриране от десния фланг бе засечено от Атанас Илиев, който с глава вкара третия си гол от началото на сезона. 

В 64-тата минута голмайсторът Илиев бе заменен от Мамаду Диало, който пък не загуби никакво време и в рамките на следващите пет минути доведе резултата до 4:0. Първо националът на Мавритания се възползва от грешка на защитата на "смърфовете" и на празна врата направи 3:0, а след това използва подаване на Фредерик Масиел, за да прати топката отново зад гърба на Милосавлевич.

Снимка: Lap.bg

Програма

Това бе първа загуба за Локомотив Пловдив в първенството. Тимът е четвърти с 16 точки.

В следващия кръг ЦСКА 1948 играе срещу Ботев Пловдив, а Локо - срещу Левски. 

Тагове:

