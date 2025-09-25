ЦСКА 1948 оглави Първа лига и остави Ботев без треньор (ОБНОВЕНА)

ЦСКА 1948 оглави класирането в Първа лига след победа в гостуването си на Ботев Пловдив. На "Колежа" гостите поведоха с гол на Фредерик Масиел, а Енок Куатенг изравни. Победният гол бе дело на Мамаду Диало в 69'. След загубата треньорът на "канарчетата" Николай Киров подаде оставка.

Какво се случи?

Мачът започна с възгласи "Българи юнаци!" от публиката в чест на националния отбор по волейбол, който се класира за полуфиналите на световното първенство във Филипините след драматичен обрат над САЩ и победа с 3:2 гейма.

ЦСКА 1948 поведе в резултата в края на първото полувреме. След центриране на Драган Гривич, Мамаду Диало се опита ефектно да вкара, но ударът му бе блокиран, а при добавката Фредерик Масиел бе точен от близка дистанция.

Ботев отговори в 60' с попадение на Енок Куатенг. Андрей Йорданов центрира в наказателното поле, където Николай Минков отклони към французина, който вкара един от най-лесните си голове в кариерата.

Девет минути по-късно обаче гостите отново поведоха чрез Мамаду Диало, който от началото на сезона има 7 гола и 2 асистенции в 8 мача. Интересното е, че мавританецът отбеляза с първия точен удар за ЦСКА 1948 през втората част.

След това отборът на Иван Стоянов задържа този резултат, с който се изкачи на върха в Първа лига, макар и временно.

ЦСКА 1948 има актив от 22 точки след 10 изиграни срещи, но е с два мача повече от Левски и Лудогорец, които са с актив от 20.

Ботев пък все още изпитва трудности от началото на сезона и се намира на незавидното 14-о място. След мача треньорът на "канарчетата" Николай Киров подаде оставка. Ето какво написаха от клуба:

Привърженици на най-стария футболен клуб,

Днес ПФК Ботев Пловдив се разделя със старши треньора Николай Киров. Благодарим му искрено за труда, усилията и обичта към клуба!

Николай Киров подаде официално своята оставка след двубоя с Монтана, като пое отговорност за представянето на отбора. След днешния мач с ЦСКА 1948 неговата оставка бе приета.

Всички знаем, че времето не бе достатъчно, за да се изгради боеспособен отбор, но уважаваме вложената енергия и отдаденост.

Чухме ясно гласа на жълто-черната общност – феновете винаги са били сърцето на Ботев и ръководството е длъжно да вземе това под внимание.

До назначаването на нов старши треньор, отборът ще бъде воден временно от Иван Цветанов.

Ботев е над всички личности и заедно ще продължим напред – с вяра, единство и обич към клуба!

Ботев е вечен!

Той не умира!

