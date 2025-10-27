bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ЦСКА 1948 удари Лудогорец в Бистрица

Пети пореден мач без победа за шампионите

ЦСКА 1948 удари Лудогорец в Бистрица
Lap.bg

Лудогорец продължава да буксува в Първа лига! ЦСКА 1948 победи шампиона с 5:4 в мач от 13-ия кръг.

В Бистрица "червените" водеха с гръмкото 5:1 20 минути преди края и бяха на път да нанесат на "орлите" историческа загуба - най-тежката им в първенството.

Тимът на Руи Мота обаче отбеляза три попадения в заключителните минути, когато изпусна и дузпа, изпълнена от бившата звезда на домакините Ивайло Чочев.

Снимка: Lap.bg

Зрелище на "Витоша"

Головете за ЦСКА 1948 вкараха капитанът Мамаду Диало (3'), Елиас Франко (16'), Браян Собреро (40') и Борислав Цонев (71'). Автогол за гостите си вкара Оливие Вердон (52'), а същото за домакините стори Андре Хофман (82').

За Лудогорец бяха точни Бърнард Текпетей (10') и на два пъти резервата Чочев (90 и 90+8'), който удари напречната греда от бялата точка в 90+5'.

Така Лудогорец удължи на 5 двубоя серията си без успех във всички турнири. Тя включва загуби от Бетис (0:2) и Йънг Бойс (2:3) в Лига Европа, както и равенства с ЦСКА (0:0) и Спартак Варна (1:1).

Снимка: Lap.bg

С трите точки ЦСКА 1948 събра 29 на второто място - 3 зад Левки. Лудогорец остава четвърти с актив от 23 и мач по-малко спрямо лидера.

В следващия кръг гостува на Черно море, докато ЦСКА 1948 приема новака Монтана.

Съставите

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 2. Диего Медина, 4. Андре Хофман, 21. Лаша Двали, 22. Огнйен Гашевич, 8. Йоан Манян, 10. Борислав Цонев (74' - 19. Марто Бойчев), 67. Фредерик Масиел (74' - 17. Хосе Карлос Мартинес), 20. Браян Собреро, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду Диало (К)

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 17. Сон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков (К), 23. Дерой Дуарте (67' - 82. Иван Йорданов), 26. Филип Калоч (46' - 18. Ивайло Чочев), 2. Йоел Андерсон (46' - 29. Ерик Биле), 14. Петър Станич, 11. Кайо Видал, 37. Бърнард Текпетей (67' - 99. Станислав Иванов)

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Витоша бистрица лудогорец първа лига зрелище ЦСКА 1948

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ибрахимович става футболист на Косово

Ибрахимович става футболист на Косово

Свирепо меле на Формула 1 в Мексико (ВИДЕО)

Свирепо меле на Формула 1 в Мексико (ВИДЕО)
Синът на руска легенда стана №1... без съперници

Синът на руска легенда стана №1... без съперници
Истина е: Футболист играл две години като покойния си брат

Истина е: Футболист играл две години като покойния си брат
ФИФА пак удари Ботев Пловдив заради стар дълг

ФИФА пак удари Ботев Пловдив заради стар дълг

Последни новини

Наказват Белингам заради неприличен жест? (ВИДЕО)

Наказват Белингам заради неприличен жест? (ВИДЕО)
Наш клуб скочи на

Наш клуб скочи на "200-килограмов страничен": Съдийски неможачи!
Синът на руска легенда стана №1... без съперници

Синът на руска легенда стана №1... без съперници
Битката на Валентина Георгиева продължава!

Битката на Валентина Георгиева продължава!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV