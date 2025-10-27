ЦСКА 1948 удари Лудогорец в Бистрица

Лудогорец продължава да буксува в Първа лига! ЦСКА 1948 победи шампиона с 5:4 в мач от 13-ия кръг.

В Бистрица "червените" водеха с гръмкото 5:1 20 минути преди края и бяха на път да нанесат на "орлите" историческа загуба - най-тежката им в първенството.

Тимът на Руи Мота обаче отбеляза три попадения в заключителните минути, когато изпусна и дузпа, изпълнена от бившата звезда на домакините Ивайло Чочев.

Зрелище на "Витоша"

Головете за ЦСКА 1948 вкараха капитанът Мамаду Диало (3'), Елиас Франко (16'), Браян Собреро (40') и Борислав Цонев (71'). Автогол за гостите си вкара Оливие Вердон (52'), а същото за домакините стори Андре Хофман (82').

За Лудогорец бяха точни Бърнард Текпетей (10') и на два пъти резервата Чочев (90 и 90+8'), който удари напречната греда от бялата точка в 90+5'.

Така Лудогорец удължи на 5 двубоя серията си без успех във всички турнири. Тя включва загуби от Бетис (0:2) и Йънг Бойс (2:3) в Лига Европа, както и равенства с ЦСКА (0:0) и Спартак Варна (1:1).

С трите точки ЦСКА 1948 събра 29 на второто място - 3 зад Левки. Лудогорец остава четвърти с актив от 23 и мач по-малко спрямо лидера.

В следващия кръг гостува на Черно море, докато ЦСКА 1948 приема новака Монтана.

Съставите

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 2. Диего Медина, 4. Андре Хофман, 21. Лаша Двали, 22. Огнйен Гашевич, 8. Йоан Манян, 10. Борислав Цонев (74' - 19. Марто Бойчев), 67. Фредерик Масиел (74' - 17. Хосе Карлос Мартинес), 20. Браян Собреро, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду Диало (К)

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 17. Сон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков (К), 23. Дерой Дуарте (67' - 82. Иван Йорданов), 26. Филип Калоч (46' - 18. Ивайло Чочев), 2. Йоел Андерсон (46' - 29. Ерик Биле), 14. Петър Станич, 11. Кайо Видал, 37. Бърнард Текпетей (67' - 99. Станислав Иванов)

