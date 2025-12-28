bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Защо Бриджит Бардо не искаше олимпийски игри в Париж?

Това бе една от последните битки на секссимволът на киното

Защо Бриджит Бардо не искаше олимпийски игри в Париж?
Getty Images/Guliver Photos

28 декември 2026 г. - последният ден, в който на този свят живя Бриджит Бардо. 

Легендарната актриса, певица и манекенка си отиде от този свят на 91 години, предадоха световните новинарски агенции. 

През октомври стана ясно, че Бардо е била оперирана заради тежка болест, а от тогава тя се възстановяваше във вилата си в Сен Тропе. 

До последно секссимволът на Франция се бори за своята кауза - правата на животните. А една от последните ѝ битки бе срещу... олимпийските игри в Париж. 

Конете

Бардо и нейната фондация се изказаха остро преди най-важния спортен форум да бъде организиран във френската столица през лятото на 2024 г.

Снимка: Getty Images

"Париж трябваше да се откаже от олимпийските игри! Това е допълнителна лудост, която идва в критичен момент - когато Париж е обезобразен, когато дългът, който ни се пада, е огромен, когато отприщеното насилие не е овладяно, когато драматичните събития, които се случиха на „Стад дьо Франс“, все още не са изяснени", каза през 2022 г. Бардо. 

Тя е категорична, че в такива спортни форуми няма как да се използват животни, атакувайки най-вече конната езда. 

Дебатът за този древен спорт, който е част от олимпийската програма от 1900 г. с кратки прекъсвания, и за използването на конете като цяло, се разрази по време на Токио 2020, когато треньорът в модерния петобой Ким Райснер удари кон. Този негов акт му донесе огромни критики и нападения от защитници на животните.

"Конната езда е спорт, който се пречупва твърде много и по брутален начин природата на коня. Той не е превозно средство, а животно с изключителна чувствителност, което вече не се взема предвид", критикува тогава Бардо. 

Тъга

Едва на 15 години Бриджит Бардо започва модната си кариера, като се появява на корицата на модно списание на Elle (1950 г.) и е забелязана от кинорежисьора Роже Вадим.

Актьорската ѝ кариера започва през 1952 г., участва в 16 комедии, които имат ограничена международна популярност. Известност ѝ носи участието в лентата „И Бог създаде жената“ (1956 г.). Участвала е в над 50 филма и има записани над 60 песни. 

Снимка: Getty Images

През 1973 г. – малко преди да навърши 40 г., Бардо се оттегля от развлекателната индустрия с мотива, че „не иска да остарява на екрана“. След това се утвърждава като активист за правата на животните.

Тагове:

актриса коне олимпийски игри конен спорт бриджит бардо париж 2024

