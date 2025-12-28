bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Мария Петрова: Надявам се, вярвам и обичам!

Двете крайности на емоциите - за една седмица в живота на грацията

Мария Петрова: Надявам се, вярвам и обичам!
Instagram

Краят на годината е време за равносметки - кои са пиковете и спадовете в последните 12 месеца? 

Такова обобщение направи и трикратната ни златна медалистка в многобоя от световни първенства по художествена гимнастика Мария Петрова. 

Грацията сподели, че са една седмица през ноември е преживяла най-щастливия и най-тъжния си момент в живота - своя 50-годишен юбилей и приемането на съпруга ѝ, бивш вратар на националния тим по футбол и президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов в болница заради инсулт. 

Равносметка

"В навечерието на 2025 си пожелах следващата година да е специална за мен. Никога няма да я забравя! Две крайности, като преживяване и емоции, се събраха в една седмица, в един месец - Ноември 2025 г. Голяма радост и голяма тъга!

За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!

Надявам се, вярвам и обичам!", пише Петрова. 

Състоянието

Семейството на Михайлов - вратар и капитан на националния тим, който постигна най-големия успех във футбола ни до момента четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г., не дава подробности за състоянието му. 

Той бе приет по спешност в болница заради инсулт на 24 ноември. 

Снимка: Instagram

От тогава няма информация дали се подобрява. 

Само ден преди това Мария Петрова събра близките си, за да отпразнува половинвековен юбилей с пищно парти. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

футбол юбилей боби михайлов художествена гимнастика борислав михайлов мария петрова инсулт

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА плаща половин милион долара за новото си попълнение

ЦСКА плаща половин милион долара за новото си попълнение
Скандал в баскетбола: Локо Пд иска отлагане на мач заради ужасни условия

Скандал в баскетбола: Локо Пд иска отлагане на мач заради ужасни условия

Пуф-паф: Мони Николов и Локо тръгнаха на нощно пътуване с влак (ВИДЕО)

Пуф-паф: Мони Николов и Локо тръгнаха на нощно пътуване с влак (ВИДЕО)
Той успя! Футболист гушка най-нашумялата холивудска дива!

Той успя! Футболист гушка най-нашумялата холивудска дива!

Последни новини

ЦСКА плаща половин милион долара за новото си попълнение

ЦСКА плаща половин милион долара за новото си попълнение
Защо Бриджит Бардо не искаше олимпийски игри в Париж?

Защо Бриджит Бардо не искаше олимпийски игри в Париж?

Вдовицата на Жота с трогателни думи след топлото посрещане на

Вдовицата на Жота с трогателни думи след топлото посрещане на "Анфийлд"
Той успя! Футболист гушка най-нашумялата холивудска дива!

Той успя! Футболист гушка най-нашумялата холивудска дива!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV