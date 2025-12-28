Мария Петрова: Надявам се, вярвам и обичам!

Краят на годината е време за равносметки - кои са пиковете и спадовете в последните 12 месеца?

Такова обобщение направи и трикратната ни златна медалистка в многобоя от световни първенства по художествена гимнастика Мария Петрова.

Грацията сподели, че са една седмица през ноември е преживяла най-щастливия и най-тъжния си момент в живота - своя 50-годишен юбилей и приемането на съпруга ѝ, бивш вратар на националния тим по футбол и президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов в болница заради инсулт.

Равносметка

"В навечерието на 2025 си пожелах следващата година да е специална за мен. Никога няма да я забравя! Две крайности, като преживяване и емоции, се събраха в една седмица, в един месец - Ноември 2025 г. Голяма радост и голяма тъга!

За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!

Надявам се, вярвам и обичам!", пише Петрова.

Състоянието

Семейството на Михайлов - вратар и капитан на националния тим, който постигна най-големия успех във футбола ни до момента четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г., не дава подробности за състоянието му.

Той бе приет по спешност в болница заради инсулт на 24 ноември.

Снимка: Instagram

От тогава няма информация дали се подобрява.

Само ден преди това Мария Петрова събра близките си, за да отпразнува половинвековен юбилей с пищно парти.

