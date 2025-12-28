За първи път от 14 години Левски е №1 в България

Левски изживява най-силния си календарен период от 14 години насам. За първи път от повече от десетилетие „сините“ стигат до 20 победи в българското първенство. Това е и най-резултатната година за столичаните от 2011-а. Всичко това в дебютната година на Хулио Веласкес начело на тима.

По-добър Левски?

Смело можем да кажем, че отдавна не сме виждали Левски толкова силен. В края на есенния полусезон „сините“ оглавяват Първа лига, със 7 точки преднина пред шампиона и втория в класирането Лудогорец.

В последните 10 години нито един друг отбор не е постигал повече победи в българския елит от Лудогорец, а откакто разградчани са в Първа лига, това се е случвало само още два пъти – през 2014-а, когато ЦСКА печели 16 мача от 22, докато Лудогорец триумфира в 14 от 23, и през 2015-а, когато Левски записва 13/23, а „орлите“ - 12/23.

Ефектът Хулио Веласкес

Възходът на отбора идва в първата пълна година на Хулио Веласкес начело. Испанецът напълно преобрази облика на Левски, който не впечатлява само със своите победи, но изпраща и най-резултатната си година от 2011-а насам.

Под ръководството на Веласкес Левски е отбелязал с 13 попадения повече, отколкото през 2024-а, и с 20 повече от 2023-а.

Ще стане ли Левски шампион?

Означава ли това, че Левски ще прекъсне хегемонията на Лудогорец - отговорът не може да бъде конкретен.

В последните 15 години Левски е записвал 20 или повече победи в една календарна година 4 пъти (заедно с тази), но в нито един от тези случаи не е печелил трофей.

През 2011 година печели 24 от 30 мача, но шампион през сезон 2011/12 става Лудогорец, а титлата за сезон 2010/11 вдига Литекс. Следващите две години отново Левски е в подем, но разградчани неизменно стават шампиони.

