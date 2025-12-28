bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ЦСКА плаща половин милион долара за новото си попълнение

Макс Ебонг пристига от Астана

ЦСКА плаща половин милион долара за новото си попълнение
cska.bg

ЦСКА ще плати 500 000 долара за новото си попълнение Макс Ебонг, твърдят в Казахстан. Халфът пристига при "червените" от местния Астана като втори зимен трансфер.

"Футболният клуб Астана е решил да подобри финансовото си състояние, като реализира приход от трансфера на беларуския полузащитник Макс Ебонг.

Проблеми в Астана

Футболистите и треньорите на Астана не са получавали заплати от септември тази година. Освен това клубът има и задължения към отбора под формата на неизплатени премии.

Ебонг се присъедини към Астана през 2020 година. Той е изиграл 125 мача в казахстанската Висша лига, в които е отбелязал 10 гола и е направил 21 асистенции. Договорът му с българския ЦСКА е за срок от три години", пише изданието asnews.kz.

Кой е Макс Ебонг

Ебонг е роден през 1999 година във Витебск, Беларус. Стартира футболния си път в школата на Шахтьор Солигорск, а на 19-годишна възраст дебютира за мъжкия отбор на клуба. През 2020 г. преминава в Астана, където записва общо 177 двубоя, отбелязва 11 гола и дава 26 асистенции.

От детство без футболни обувки до новия №10 на ЦСКА

Макс Ебонг преминава през всички възрастови формации на националния отбор на Беларус, преди да дебютира за представителния тим, за който до момента има 54 мача и 5 гола.

В ЦСКА Макс Ебонг ще играе с фланелка с номер 10. Той е вторият футболист от Беларус в настоящия състав на "армейците" след вратаря Фьодор Лапоухов.

"Червените" вече се подсилиха и с колумбийското крило Алехандро Пиедраита.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол цска трансфер макс ебонг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Скандал в баскетбола: Локо Пд иска отлагане на мач заради ужасни условия

Скандал в баскетбола: Локо Пд иска отлагане на мач заради ужасни условия

Пуф-паф: Мони Николов и Локо тръгнаха на нощно пътуване с влак (ВИДЕО)

Пуф-паф: Мони Николов и Локо тръгнаха на нощно пътуване с влак (ВИДЕО)
Той успя! Футболист гушка най-нашумялата холивудска дива!

Той успя! Футболист гушка най-нашумялата холивудска дива!

Вдовицата на Жота с трогателни думи след топлото посрещане на

Вдовицата на Жота с трогателни думи след топлото посрещане на "Анфийлд"

Последни новини

Защо Бриджит Бардо не искаше олимпийски игри в Париж?

Защо Бриджит Бардо не искаше олимпийски игри в Париж?

Вдовицата на Жота с трогателни думи след топлото посрещане на

Вдовицата на Жота с трогателни думи след топлото посрещане на "Анфийлд"
Той успя! Футболист гушка най-нашумялата холивудска дива!

Той успя! Футболист гушка най-нашумялата холивудска дива!

Скандал в баскетбола: Локо Пд иска отлагане на мач заради ужасни условия

Скандал в баскетбола: Локо Пд иска отлагане на мач заради ужасни условия

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV