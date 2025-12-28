ЦСКА плаща половин милион долара за новото си попълнение

ЦСКА ще плати 500 000 долара за новото си попълнение Макс Ебонг, твърдят в Казахстан. Халфът пристига при "червените" от местния Астана като втори зимен трансфер.

"Футболният клуб Астана е решил да подобри финансовото си състояние, като реализира приход от трансфера на беларуския полузащитник Макс Ебонг.

Проблеми в Астана

Футболистите и треньорите на Астана не са получавали заплати от септември тази година. Освен това клубът има и задължения към отбора под формата на неизплатени премии.

Ебонг се присъедини към Астана през 2020 година. Той е изиграл 125 мача в казахстанската Висша лига, в които е отбелязал 10 гола и е направил 21 асистенции. Договорът му с българския ЦСКА е за срок от три години", пише изданието asnews.kz.

Кой е Макс Ебонг

Ебонг е роден през 1999 година във Витебск, Беларус. Стартира футболния си път в школата на Шахтьор Солигорск, а на 19-годишна възраст дебютира за мъжкия отбор на клуба. През 2020 г. преминава в Астана, където записва общо 177 двубоя, отбелязва 11 гола и дава 26 асистенции.

Макс Ебонг преминава през всички възрастови формации на националния отбор на Беларус, преди да дебютира за представителния тим, за който до момента има 54 мача и 5 гола.

В ЦСКА Макс Ебонг ще играе с фланелка с номер 10. Той е вторият футболист от Беларус в настоящия състав на "армейците" след вратаря Фьодор Лапоухов.

"Червените" вече се подсилиха и с колумбийското крило Алехандро Пиедраита.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK