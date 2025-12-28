Алекс Грозданов пред bTV: Горд съм, че съм част от това поколение (ВИДЕО)

Годината на мечтите, но и на тяхното сбъдване. В такава се превърна 2025-а за капитана на националния отбор по волейбол – Алекс Грозданов.

Мечтата имаше своя 13-годишен срок на изпълнение. Още през 2012 г. Алекс си поставя една за цел от момчето на трибуните в залата да се превърне в този, заради когото децата се влюбват във волейбола.

"Спомням си 2012-а година имаше Световна лига в София. И тогава бях някъде по високите тераси в „Арена 8888“. Тогава си казах, че искам да бъда там, на игрището. Искам да запаля хората по същия начин.“, коментира Алекс Грозданов пред bTV.

Всичко във витрината

Последните 12 месеца могат да бъдат определени като перфектни за капитана на националния отбор. С клубния си отбор Богданка Любин стана шампион на Полша, спечели Суперкупата на страната, като триумфира в европейския клубен турнир - Чалъндж къп.

С националния тим направи нещо, за което никой не беше мечтал дори - спечели втория в историята на България сребърен медал от световно първенство по волейбол за мъже!

След триумфа през 1970 г., този път Алекс Грозданов изведе като капитан момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини. Младият отбор направо "скри топката" на света - по категоричен начин тези "лъвове" върнаха родния волейбол на върха и заслужено се окичиха с медали.

А нашият герой спечели наградата за най-добър централен блокировач и имаше удоволствието да води съотборниците си на шампионския парад по улиците на София.

„Помня почти всичко от тази разходка с буса. Пристигането на площада. Невероятно е! Сещам се, че имаше хора, излезли по улиците. Хора, които тичат по тротоара с нас, с буса. Наистина една сбъдната мечта за всеки спортист.

Аз съм горд да бъда част от това поколение, което успя да сбъдне мечтата на народа. Това е година на сбъднати мечти и много научени уроци. За радост, идва време за следващата мечта и следващият урок, който да се учи.“, признава капитанът на мъжкия национален отбор по волейбол.

Думи и снимки

Думата на изминаващата година за Грозданов е "Надежда":

„Смятам, че тя крепи човека, умира последна. Във всеки един труден момент на игрището надеждата ни крепи. А и извън терена и надеждата крепи народа.“, разказва волейболният национал.

Ако 2025-а година беше снимка, то Грозданов би избрал тази, която е секунди след паметния финал на световното по волейбол във Филипините.

„Има една конкретна снимка направена точно след финала на световното първенство, където светлините на залата са загасени. Аз си махах лейкопласта, тейпа, от пръстите, на фона на цялата публика, която беше в залата. Бях със знамето на рамо. За мен това е снимката, която описва тази година. Лека тъга от този изгубен финал, но и много удоволствие да нося знамето на рамо.“, коментира Алекс Грозданов.

Предстоящо

Волейболният национал си пожелава феноменалният успех на световното първенство да се пренесе и на европейското първенство в София през есента на 2026-а година:

„Много съм ентусиазиран за това нещо, което ще се случи в София. Преди няколко дни с Илия Петков си говорихме. Той също изпитва идентично усещане и каза, че няма търпение да се върне в националния отбор. Бяха излезли статии колко бързо са разпродадени билетите за мача с Полша например и реално поляците тук, в Лигата, направиха комплимент как се развиваме и това, че ще бъде нещо грандиозно за нас, българите.

Лично моята цел е това световно първенство да бъде само началото. Да бъде един преломен момент. Много често ние, българите, казваме: „Ей, това се случи! Кой знае кога ще се случи!“ Надявам се следващото лято да се случи отново. За това работим, да гоним по-големи успехи и постоянство в тях.“, пожелава си Алекс Грозданов.

След сезон, изпълнен с 3 трофея и сребърен медал от световно първенство, Алекс е оставил място за още едно ценно отличие в своята колекция – от Евроволей.

