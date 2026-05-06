ЦСКА и Локо Пд не отстъпват! Скандал за билетите преди финала за Купата

Кой кои сектори иска?

Ситуацията около билетите за финала на Купата на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив изглежда блокирана заради разминаване в исканията на двата клуба.

"Червените" настояват да получи сектори „В“, „Г“ и поне половината от „А“, което би им дало ясно превъзходство като присъствие на стадиона.

"Смърфовете" държат на равнопоставено разпределение (50/50), което е стандартна практика при много финали.

Билетите за мача все още не са пуснати в продажба. Новият носител на трофея ще бъде определен на 20 май, като срещата ще се играе на стадион "Васил Левски" с начален час 19:00.

“Скъпи локомотивци,

Във връзка с появилите се различни слухове и коментари, ръководството на ПФК Локомотив Пловдив Ви уведомява, че:

1. Желае и ще се бори да получи максимален брой сектори на стадиона, за да се гарантира, че всички наши привърженици и симпатизанти (както от България, така и от чужбина) ще имат възможността да подкрепят адекватно нашия клуб на финала за Купата на България на 20 май.

2. Все още няма взето конкретно решение за това колко билета ще бъдат отпуснати на нашия клуб и на кои точно сектори ще имаме възможност да се позиционират нашите фенове!

3. В социалните мрежи и в някои медии се появиха спекулативни материали с конкретни бройки билети, които не отговарят на истината и никога не са били обсъждани от представители на Локомотив с която и да било институция, която е пряко ангажирана с организирането и провеждането на Финала за Купата на България! Тези цифри са далеч от коментираните от нас!

4. В следващите няколко дни предстои среща между ръководството на Локомотив, ръководството на ЦСКА, ръководните органи на организаторите на турнира и представители на СДВР, за да се финализира въпроса с билетите и секторите!

Молим всички заинтересовани от темата лица да не спекулират и да не пускат в социалните мрежи и медиите информация, която е с невярно съдържание!

Уверяваме ви, че ръководството на ПФК Локомотив ще защити достойно както нашия клуб, така и нашите фенове на предстоящата среща!“, се казва в изявлението на Локомотив Пловдив, което бе публикувано на официалния профил в социалните мрежи, написаха "черно-белите".

От ЦСКА все още няма коментар по темата.

