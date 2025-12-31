3950 км любов: Невъзможното, изминато заради болната му майка

Преди осем години Сам Кинг беше друг човек. Потънал в затлъстяване, хазартна зависимост и самота, гледайки живота през екрана на компютъра си, губейки часове, дни, години... Но една майска сутрин през 2017 г., вместо да се отдаде на поредния пакет чипс и безцелното плъзгане на курсора, нещо вътре в него просто каза „достатъчно“.

„Не преживях никакво грандиозно прозрение, откровен е Сам. – Просто не можех да живея така повече.“

Той започна да бяга. Първите стъпки бяха тежки – всяка крачка гореше, всяко дишане беше борба. Но всяка крачка беше и обещание. Обещание към себе си, че ще се промени. И постепенно, почти невидимо за света, Сам започна да се превръща в нов човек: по-силен, по-устремен, по-жив.

Десетките маратони и ултрамаратони, пустините на Йордания, джунглите на Перу, планините на Килиманджаро – всички тези подвизи не бяха за слава. Те бяха за любов. А за майка му, която едва ходеше след мозъчен кръвоизлив, която се нуждаеше от помощ и грижа. Неговият най-добър приятел, който му даде живот и безрезервна любов.

Проектът му „74 ултрамаратона за 74 дни“ не е просто рекорд – беше молба за подкрепа за хора като майка му, борещи се с последиците от тежки заболявания.

На финалната линия, точно пред църквата в родния му град, майка му го чакаше. Слаба, но усмихната, с очи, пълни с гордост и благодарност. „Това е най-щастливият ден в живота ми", каза Сам.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK