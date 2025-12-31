bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

3950 км любов: Невъзможното, изминато заради болната му майка

74 ултрамаратона за 74 дни

3950 км любов: Невъзможното, изминато заради болната му майка

Преди осем години Сам Кинг беше друг човек. Потънал в затлъстяване, хазартна зависимост и самота, гледайки живота през екрана на компютъра си, губейки часове, дни, години... Но една майска сутрин през 2017 г., вместо да се отдаде на поредния пакет чипс и безцелното плъзгане на курсора, нещо вътре в него просто каза достатъчно“.

Не преживях никакво грандиозно прозрение, откровен е Сам. Просто не можех да живея така повече.“

Той започна да бяга. Първите стъпки бяха тежки всяка крачка гореше, всяко дишане беше борба. Но всяка крачка беше и обещание. Обещание към себе си, че ще се промени. И постепенно, почти невидимо за света, Сам започна да се превръща в нов човек: по-силен, по-устремен, по-жив.

Ружди Ружди: И да боли, и да не боли, рискуваш като за последно! (ВИДЕО)

Десетките маратони и ултрамаратони, пустините на Йордания, джунглите на Перу, планините на Килиманджаро всички тези подвизи не бяха за слава. Те бяха за любов. А за майка му, която едва ходеше след мозъчен кръвоизлив, която се нуждаеше от помощ и грижа. Неговият най-добър приятел, който му даде живот и безрезервна любов.

Проектът му „74 ултрамаратона за 74 дни“ не е просто рекорд беше молба за подкрепа за хора като майка му, борещи се с последиците от тежки заболявания.

На финалната линия, точно пред църквата в родния му град, майка му го чакаше. Слаба, но усмихната, с очи, пълни с гордост и благодарност. Това е най-щастливият ден в живота ми", каза Сам.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Отиде си олимпийски шампион

 
Тагове:

любов майка планини перу джунгла йордания пример болна вдъхновение ултрамаратон килиманджаро Сам Кинг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

„Пич, играя в проклетия финал!“ – как Симеон Николов изживя най-лудия мач в живота си

„Пич, играя в проклетия финал!“ – как Симеон Николов изживя най-лудия мач в живота си
Карлос Насар е извън топ 10 на света!

Карлос Насар е извън топ 10 на света!

Ето кой изпревари Алекс Николов за най-добър волейболист в света!

Ето кой изпревари Алекс Николов за най-добър волейболист в света!

Мбапе шокира Франция: Полицай изгонен за подарък от €60 300!

Мбапе шокира Франция: Полицай изгонен за подарък от €60 300!

Последни новини

Ето кой изпревари Алекс Николов за най-добър волейболист в света!

Ето кой изпревари Алекс Николов за най-добър волейболист в света!

Сълзи и аплодисменти: героите на България, които вече ги няма

Сълзи и аплодисменти: героите на България, които вече ги няма
Свързват го с една от най-красивите жени, а той отрича яростно

Свързват го с една от най-красивите жени, а той отрича яростно

Карлос Насар е извън топ 10 на света!

Карлос Насар е извън топ 10 на света!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV