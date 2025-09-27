bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бивш “армеец“ донесе точката за Локомотив София

ЦСКА не победи в третия дебют на Христо Янев
Lap.bg

ЦСКА не победи в третия дебют на новия си треньор - Христо Янев. "Армейците" направиха 1:1 при визитата си на Локомотив София в среща от 10-ия кръг на Първа лига.

Равенството е шесто и за двата тима от началото на сезона. След него "железничарите" са шести с актив от 12 точки, докато ЦСКА има 9 точки и остава 12-и с едва един успех.

Тази вечер Йоанис Питас даде аванс на ЦСКА малко преди почивката с помощта на рикошет.

Снимка: Lap.bg

 

Бившият играч на "червените" Георги Минчев обаче възстанови равенството от дузпа около четвърт час преди края. Наказателният удар беше отсъден, след като Пастор фаулира друг екс "армеец" - Спас Делев.

В 11-ия кръг ЦСКА приема шампиона Лудогорец в най-интригуващия сблъсък, докато Локомотив София гостува на Славия.

Снимка: Lap.bg

Съставите

Локомотив: 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров (К), 4. Садио Дембеле, 91. Райън Бидунга, 14. Ангел Лясков, 13. Диего Рапосо, 22. Реян Даскалов, 8. Луан Аугусто (86' - 26. Красимир Милошев), 27. Патрик-Габриел Галчев, 7. Спас Делев, 10. Георги Минчев (86' - 77. Кауе Карузо)

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 14. Анхело Мартино, 4. Адриан Лапеня (К), 14. Теодор Иванов, 2. Пастор, 99. Джеймс Ето’о (73' - 30. Петко Панайотов), 6. Бруно Жордао, 73. Илиан Илиев (83' - 11. Мохамед Брахими (90+6' - 11. Мохамед Брахими)), 8. Давид Сегер (83' - 22. Кевин Додай), 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

