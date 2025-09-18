ЦСКА с нова издънка, Арда съвсем разклати стола на Керкез

Нова издънка на ЦСКА в Първа лига! "Армейците" загубиха с 0:1 от Арда в Стара Загора в отложен мач от петия кръг. Победното попадение за кърджалийци отбеляза Фелик Ебоа Ебоа минута преди края.

Така Арда задълбочи кризата в ЦСКА, който спечели с 3:1 срещу Септември в събота. Тогава, както и днес, обаче феновете на "червените" скандираха "Оставка, оставка!" по адрес на треньора Душан Керкез.

Днес ЦСКА владееше инициативата, но игра слабо в атака. Арда се възползва и наказа столичния гранд с едва втория си точен удар.

Облаците над Керкез се сгъстяват

Двубоят се забави във времето заради европейските ангажименти на Арда. Тимът на Александър Тунчев стигна до плейофите в Лигата на конференциите, където отпадна с общ резултат 1:3 (0:1 и 1:2) от полския Ракув.

Арда се класира за квалификациите в турнира именно след успех над ЦСКА - с 4:1 след дузпи в бараж.

Сега Арда е вече 9-и с актив от 9 точки, докато ЦСКА остава 12-и със 7. В следващия кръг Гордостта на Родопите приема Черно море, а "армейците" гостуват на Ботев Враца.

