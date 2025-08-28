ЦСКА се хвали: "Армията" грейна в червено (ВИДЕО)

Изграждането на новия стадион на ЦСКА върви с бързи темпове, а от клуба показаха и най-новото монтирано осветление. Това са LED-тела, намиращи се зад сектор "В", които ще осветяват фасадата. Те ще придават различен и динамичен вид на съоръжението, като златистото излъчване ще може да преминава в червено – какъвто е традиционният клубен цвят. Също така според събитията, могат да бъдат използвани и други цветове.

Вече с осветление

На страницата си във "Фейсбук" от ЦСКА допълват, че строителните дейности на стадион "Българска армия" напредват и скоро ще бъдат показани и други завършени елементи.

"Стадион "Българска армия" грейна в червено! Червеният цвят, символ на гордост и вярност, вече обагря обновения Сектор В.

Строителните дейности напредват с пълна сила, а трансформацията на "Българска армия" продължава уверено. Съвсем скоро целият стадион ще бъде напълно обновен и ще засияе в пълния си блясък", написаха от "червения" клуб.

