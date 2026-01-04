Волейболистите ни U18 тръгнаха с победа, Гърция на колене

България стартира с гръм и трясък в европейската квалификация за юноши под 18 г.! Отборът на Мирослав Живков се справи с Гърция с 3:1 (-18, 21, 23, 17) в първия мач от Група В, игран в Подгорица. След този успех полуфиналите вече изглеждат почти гарантирани.

Вчера Сърбия победи Гърция с 3:0, а това означава, че южните ни съседи отпадат от битката за медалите. Временното класиране вече е ясно: „плавите“ водят с 3 точки и без загубен гейм, България следва с 3 точки и 1 гейм загуба.

Гоним първо място в групата

Следващият мач срещу Сърбия на 5 януари от 21:30 ч. е решаващ за първото място в групата.

Българските волейболисти показаха впечатляваща игра на всички елементи, а блокадата се превърна в истинско оръжие – 16 точки само от този елемент! Мача продължи 104 минути, а най-резултатни бяха Антоан Веселинов и Никола Градинаров с по 16 точки.

Само първенецът на турнира ще грабне директна квота за Евроволей 2026 в Италия (7–18 юли). Останалите четири отбора ще продължат във втория кръг на квалификациите през март (26–29).

