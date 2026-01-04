Тиаго срещу Холанд: неочаквана битка в Англия! (КЛАСИРАНЕ)

Бившият голмайстор на Лудогорец Игор Тиаго изигра феноменален мач за Брентфорд и се превърна в големия герой на кръга във Висшата лига. Бразилският нападател реализира хеттрик при успеха с 4:2 като гост на Евертън!

С трите си попадения Тиаго вече има 14 гола от началото на сезона и заема второ място в класацията на голмайсторите, изпреварван единствено от Арлинг Холанд от Манчестър Сити с 19.

Представянето му затвърждава статута му на един от най-ефективните нападатели в най-силното клубно първенство в света.

Снимка: Reuters

Победата изкачи Брентфорд на 7-о място с 30 точки, докато Евертън остава 12-и с 28.

Драма

Истински футболен трилър предложи сблъсъкът между Фулъм и Ливърпул - 2:2. Лондончани изтръгнаха точката с шедьовър на Харисън Рийд в 97', когато мърсисайдци вече бяха готови да празнуват.

Фулъм поведе чрез Хари Уилсън (19), а Флориан Вирц (57) изравни. Само три минути преди края Коди Гакпо направи 2:1 за отбора на Арне Слот, но последната дума бе за домакините.

След второто си поредно равенство шампионите на Англия са 4-и с 34 точки, на три пред Манчестър Юнайтед. Лондончани са 11-и с 28 и вече пети пореден мач са без загуба във Висшата лига.

Илия Груев и Лийдс изравниха рекордна серия от 2001 г., оставайки непобедени в 7 поредни мача във Висшата лига след 1:1 с Манчестър Юнайтед. Халфът на националния отбор бе много стабилен до смяната си в 80'.

Лийдс поведе чрез Ааронсон, но Куня бързо изравни, а и двата тима уцелиха по една греда. Серията на Аморим, който отново е на нож с шефовете на "Олд Трафорд", е само една победа в последните пет шампионатни срещи.

Дерби

В дербито на кръга Манчестър Сити и Челси завърши 1:1. В 42' Тиджани Райндерс даде аванс на Челси, а Сити доминираше, като Холанд пропусна няколко отлични възможности, включително и удар в гредата.

Снимка: Reuters

Равенството е второ поред за "гражданите", след 0:0 със Съндърланд, и е отлична новина за Арсенал, който увеличава аванса си на върха на таблицата.

