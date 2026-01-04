bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Ще го изпратят като Гунди"! (ВИДЕО)

Рязали витрината на Димитър Пенев 5 часа в музея, разказва пред bTV директорът на музея на ЦСКА

Хиляди се поклониха и днес пред Димитър Пенев на възпоменателния кът на "Българска армия". Утре, 5 януари от 10:00 ч. ще бъде преклонението на Националния стадион "Васил Левски".

Венци, шалчета, футболни топки, снимки и артикули са поставени пред лика на емблемата на ЦСКА.

"Пример за всички. Голям човек, голям спортист. Няма "сини" и "червени", всички го обичат. Баща ми ми е разказвал, че за Гунди е било всенародно изпращането, сега ще е вторият път...", споделя футболен привърженик.

Няма "сини" и "червени"

"Една от най-големите легенди в историята на българския футбол. Не става дума за "сини" и "червени", просто за уважение, доблест, чест", допълва друг.

"Аз съм на 50 години и съм изкарал целия си живот тук на този стадион. Донесъл е толкова много спомени на мен, моето поколение и на предишното , но и на следващото", не крие емоциите си фен на ЦСКА.

Страхотен жест: Академията на ЦСКА ще се казва

Един от хората, които отлично познават Димитър Пенев, е директорът на музея на ЦСКА - Христо Христов - Чичо Граф. Всичко, свързано с легендарния защитник и треньор, се пази на специално място, след събарянето на стария стадион и музей.

"Видяхме голям зор да отрежем витрината"

"Събрахме ги нещата, опаковахме ги. Тогава видяхме голям зор да отрежем витрината. Тя трябваше да бъде отрязана в оригинал - цялата витрина, рязаха я 4-5 часа. Специално се свали, бяха наети хора и всичко е прибрано и се съхранява."

Логично и заслужено, Димитър Пенев ще бъде изпратен по специален начин. Поклонението ще се състои на пистата на Националния стадион "Васил Левски" на 5 януари. Всеки може да постави цветя и да седне на Сектор "А", отдавайки воля на сълзите, чувствата и спомените, които ще нахлуят в този момент.

Дъщерята на Туньо към Пената: Началника! – така разказваше тати за теб

цска димитър пенев георги аспарухов националния стадион

Мадуро плакал за Меси

Защо Веласкес не си е починал? Отговорът ще ви изненада! (ВИДЕО)

Ивайло Чочев за Пената: Никога не показа его, с никого не се скара (ВИДЕО)

Кръв, оси и стрели: Да станеш двукратен световен шампион на 18 (ВИДЕО)

Страхотен жест: Академията на ЦСКА ще се казва

Мадуро плакал за Меси

„Вече ги няма такива хора във футбола“ – силни думи на Илиян Илиев за Пенев

Дъщерята на Туньо към Пената: Началника! – така разказваше тати за теб

Страхотен жест: Академията на ЦСКА ще се казва

