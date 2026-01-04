"Ще го изпратят като Гунди"! (ВИДЕО)

Хиляди се поклониха и днес пред Димитър Пенев на възпоменателния кът на "Българска армия". Утре, 5 януари от 10:00 ч. ще бъде преклонението на Националния стадион "Васил Левски".

Венци, шалчета, футболни топки, снимки и артикули са поставени пред лика на емблемата на ЦСКА.

"Пример за всички. Голям човек, голям спортист. Няма "сини" и "червени", всички го обичат. Баща ми ми е разказвал, че за Гунди е било всенародно изпращането, сега ще е вторият път...", споделя футболен привърженик.

Няма "сини" и "червени"

"Една от най-големите легенди в историята на българския футбол. Не става дума за "сини" и "червени", просто за уважение, доблест, чест", допълва друг.

"Аз съм на 50 години и съм изкарал целия си живот тук на този стадион. Донесъл е толкова много спомени на мен, моето поколение и на предишното , но и на следващото", не крие емоциите си фен на ЦСКА.

Един от хората, които отлично познават Димитър Пенев, е директорът на музея на ЦСКА - Христо Христов - Чичо Граф. Всичко, свързано с легендарния защитник и треньор, се пази на специално място, след събарянето на стария стадион и музей.

"Видяхме голям зор да отрежем витрината"

"Събрахме ги нещата, опаковахме ги. Тогава видяхме голям зор да отрежем витрината. Тя трябваше да бъде отрязана в оригинал - цялата витрина, рязаха я 4-5 часа. Специално се свали, бяха наети хора и всичко е прибрано и се съхранява."

Логично и заслужено, Димитър Пенев ще бъде изпратен по специален начин. Поклонението ще се състои на пистата на Националния стадион "Васил Левски" на 5 януари. Всеки може да постави цветя и да седне на Сектор "А", отдавайки воля на сълзите, чувствата и спомените, които ще нахлуят в този момент.

