Страхотен жест: Академията на ЦСКА ще се казва "Димитър Пенев"

Знак на уважение, но и обещание

Страхотен жест: Академията на ЦСКА ще се казва "Димитър Пенев"
cska.bg

Футболната академия на ЦСКА ще носи името на Димитър Пенев. Стратега от Мировяне почина в събота (3 януари) на 80-годишна възраст.

В знак на уважение към паметта му, от ЦСКА са решили да преименуват академията си.

Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)

"Армейци,

Има личности, които оставят незаличима следа в живота ни. Димитър Пенев бе такъв символ на армейския дух, манталитет на победител и на непреходните ценности, които ЦСКА отстоява вече близо 8 десетилетия.

В знак на преклонение пред неговия принос към институцията ЦСКА, клубът взе официално решение бъдещата детско-юношеска Академия на клуба да носи името Димитър Пенев“. Причината е ясна става дума за човека, който в най-пълна степен символизира умението, волята и вярата в откриването и шлифоването на футболния талант. Без преувеличение, именно той е фигурата, която даде път на най-великото поколение на българския футбол, в това число и на някои от най-легендарните футболисти на ЦСКА.

Решението ни е заредено със символ, но и обещание точно на това място ще се раждат бъдещите ни шампиони. Академия ЦСКА е в процес на проектиране и изграждане, но много скоро ще стане реалност и ще даде шанс на нашите деца да реализират в най-пълна степен своите умения, талант и мечти.

Вярваме, че именно заветът на най-великия български футболен Стратег, ще е необходимата мотивация за бъдещите ни поколения да преследват върховете на българския и световния футбол.

Името Димитър Пенев завинаги ще остане международен стандарт за създаване на футболни таланти, но и за истински личности!", пише в съобщението на сайта на "армейците".

