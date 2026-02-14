ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица

ЦСКА победи ЦСКА 1948 за втори път тази седмица! След като елиминира съперника с 2:0 в четвъртфиналите за Купата, днес тимът на Христо Янев се наложи със същия резултат и в мач от 21-вия кръг на Първа лига.

В Бистрица головете за "армейците" отбелязаха зимните попълнения Лео Перейра в добавеното време на първата част и Макс Ебонг минута преди изтичането на редовното време.

Така ЦСКА развали повторния дебют на Александър Александров-Алвеша като треньор на ЦСКА 1948. Бившият играч на Левски води отбора и за кратко в края на миналия сезон.

Успехът е трети пореден за ЦСКА във всички турнири. След него клубът от "Армията" е четвърти с актив от вече 37 точки - 3 зад втория ЦСКА 1948. Между тях е шампионът Лудогорец с 40 и мач в аванс. Лидер е Левски с 47 точки и също двубой по-малко спрямо ЦСКА и ЦСКА 1948.

Снимка: Lap.bg

Съставите

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов – 2. Диего Медина (71' - 17. Хосе Мартинес), 4. Андре Хофман, 21. Лаша Двали, 22. Огнйен Гашвич – 8. Йоан Манян, 23. Флориан Кребс (74' - 9. Атанас Илиев) – 11. Георги Русев (45+2' - 67. Фредерик Масиел), 10. Борислав Цонев (46' - 20. Браян Собреро), 77. Елиас Франко – 93. Мамаду Диало

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 19. Иван Турицов, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино (62' - 3. Андрей Йорданов) – 99. Джеймс Ето'о, 6. Бруно Жордао – 11. Мохамед Брахими, 94. Исак Соле (62' - 10. Макс Ебонг), 38. Лео Перейра (71' - 77. Алехандро Пиедраита) – 28. Йоанис Питас (71' - 9. Леандро Годой)