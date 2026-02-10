ЦСКА елиминира с лекота ЦСКА 1948 от Купата

ЦСКА е първият полуфиналист в турнира за Купата на България! Тимът на Христо Янев продължава напред, след като победи ЦСКА 1948 с 2:0.

В герои за "армейците" се превърнаха Янис Питас, който откри в 9', и Макс Ебонг, оформил крайния резултат с дебютното си попадение в 74'.

Така ЦСКА стигна до Топ 4 за трета поредна година. През миналата "червените" отстъпиха с 0:1 на Лудогорец в спора за трофея. През сезон 2023/2024 столичният гранд отпадна на полуфинал от Ботев Пловдив (0:1 и 0:2).

Снимка: Lap.bg

Още с началния съдийски сигнал на рефера Радослав Гидженов "червените" упражниха натиск и ситуациите пред вратаря на гостите Димитър Шейтанов се заредиха една след друга. Перейра и Питас не намериха целта, но в 9' ЦСКА поведе - Питас засече в мрежата отблизо центриране на Мохамед Брахими.

Снимка: Lap.bg

Веднага след това капитанът на ЦСКА в този мач Иван Турицов проби от дясно и извади топката за Анхело Мартино, който обаче стреля в аут.

Малко по-късно играта бе спряна за няколко минути след куриозна ситуация, при която Исак Соле от ЦСКА неволно удари съдията Гидженов и се наложи да бъде оказана лекарска помощ на рефера.

След подновяването на играта ЦСКА продължи да доминира, като поредна акция на Брахими завърши с неточен негов удар.

Снимка: Lap.bg

Турицов също бе близо до гол, но изстрелът му по тревата от около 25 м премина на сантиметри от десния страничен стълб.

Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов реагира на почивката - пусна в игра национала Георги Русев и още в самото начало на втората част Русев излезе на стрелкова позиция, но стреля слабо в ръцете на вратаря Лапоухов.

В 74' Макс Ебонг отбеляза втори гол за ЦСКА. Националът на Беларус се разписа с глава след центриране от корнер на току-що влезлия като резерва Петко Панайотов.