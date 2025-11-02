bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА влиза в огъня срещу Левски с четири поредни победи

3:1 срещу Монтана

ЦСКА влиза в огъня срещу Левски с четири поредни победи
ЦСКА записа четвърта поредна победа. Тимът на Христо Янев надви Монтана с 3:1 на Националния стадион Васил Левски" и продължи успешната си серия.

Мачът започна с натиск в "червено". Жордао се озова на точната позиция и откри резултата в 12'. След ранния гол ЦСКА продължи да контролира ситуацията на терена, но без да създава достатъчно острота в последната третина. 

Това даде шанс на Монтана. В 35' Филип Ежике се възползва от неразбирателство в защитата и изравни с първия сериозен шанс за гостите.

Кошмар за Монтана

Само седем минути по-късно Сантяго Годой върна преднината на ЦСКА от дузпа, след като сам бе повален в наказателното поле. До почивката армейците“ можеха да затворят мача, но липсата на точност ги лиши от трети гол.

Снимка: Lap.bg

През второто полувреме играта бе доста по-разкъсана. Гостите опитаха да натиснат, а веднъж дори удариха гредата зад Лапухов. Когато всичко изглеждаше решено, дълбоко в добавеното време Кошмара отново се оказа в центъра на събитията изработи втора дузпа, а Соломон Джеймс бе изгонен за нарушението. Аржентинецът бе безпогрешен от бялата точка и оформи крайното 3:1.

Това е 11-а поредна шампионатна победа на ЦСКА срещу Монтана, а с трите точки армейците“ вече имат 19 и се изкачиха на 6-о място в класирането. Гостите остават 13-и с 13 пункта.

Снимка: Lap.bg

Вечното дерби срещу Левски е на 8 ноември.

Тагове:

левски цска монтана вечно дерби христо янев годой Кошмара

