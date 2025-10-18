bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА започна да пълни музея. Вижте как да помогнете!

Комисия ще разглежда предложенията

ЦСКА започна да пълни музея. Вижте как да помогнете!
В ЦСКА може да се опитват да излизат от кризата, която ги прати на 12-то място в класирането със само 1 победа в 11 мача, но мислят и за бъдещето. 

А то е светло за тези, които познават миналото. 

Затова "червените" се заеха да пълнят музея на стадион "Българска армия", чиято реконструкция продължава. 

Призив

В официалния сайт на клуба се появи съобщение, с което се призовават феновете да се включат в събирането на важни експонати за музея. 

Всички предложения ще бъдат разгледани от комисия, а одобрените ще намерят своето място в ценната експозицията. 

"Армейци,

Историята е това, което ни обединява, кара ни да се гордеем и на което се уповаваме в трудни моменти.

Ние сме призвани за величие: заради първата титла още в годината на нашето създаване, заради славните „армейски“ генерации, великаните на топката и паметните европейски вечери, заради десетките триумфи и незабравими моменти, превърнали ни в запазена футболна марка в Европа. Заради всичко това: Ние сме ЦСКА!

Снимка: Lap.bg

Днес клубът ни е пред нов исторически скок: след броени месеци ще се завърнем в изцяло реновирания ни дом „Българска армия“. Стадионът ни се модернизира, за да се превърне в символ на прехода от славното минало към бляскавото бъдеще.

В обновения ни дом специално място ще заеме Музеят на „Българска армия“ -  там, където поколения „армейци“ ще могат да се докоснат до великите мигове, белязали „червената“ история.

Осъзнавайки важността на този исторически момент за цялата ни общност, ЦСКА се обръща към своя най-ценен и вечен актив: феновете.

От днес стартираме кампанията „Армейска памет“, благодарение на която всеки, който иска да сподели с нас - за да съхрани за поколенията, спомени, предмети или други артефакти, свързани пряко или по друг начин с великата „армейска“ история, ще има възможност да кандидатства за място в нашия нов клубен музей!

Можете да включите всичко, което носи историческа или колекционерска стойност за клуба ни: оригинални фланелки, носени от някоя от легендите ни, топки от велики мачове, трофеи, награди, снимки, документи, билети, програмки, знамена и всякакви материали, свързани с ЦСКА.

Как можете да кандидатствате?

Достатъчно е да заснемете съответния предмет или документ, да добавите описание или друга допълнителна информация, която намирате за важна, и да ни ги изпратите на имейл [email protected].

В допълнение – при невъзможност да ни пишете - можете да се свържете с нас и на тел. 0876 211 984 с предложения или въпроси, свързани с кампанията.

Снимка: Lap.bg

Всички предложения ще бъдат разгледани в детайли от специална комисия, съставена от най-утвърдените експерти по „армейската“ футболна история, а при необходимост ще бъдат сертифицирани. Най-значимите експонати ще попаднат в скъпоценната селекция на новия ни музей. Всички материали ще бъдат съхранени с необходимото внимание, уважение и признание към собствениците им. Всеки изложен експонат ще бъде придружен от името на собственика му при негово изрично желание.

Армейци, нека заедно да съберем миналото и да го предадем на бъдещите поколения, за да помнят и почитат славата на клуба с трите звезди!"

Стадионът

Очаква се реконструкцията на стадион "Българска армия" в Борисовата градина да приключи през 2026 г. 

В близките дни се очаква да бъдат монтирани панелите на козирката, която ще обхваща целия стадион. 

