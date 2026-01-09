bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Държавата дава 15 млн. евро за трите дни на Джиро д'Италия у нас

Стартът е в Несебър през май 2026 г.

Държавата дава 15 млн. евро за трите дни на Джиро д'Италия у нас
bgnes

Само няколко месеца остават до старта на едно от най-важните спортни събития - колоездачната обиколка на Италия. 

Джиро-то тази година ни вълнува толкова много, защото ще стартира от... Несебър. Очаква се това да се случи на 8 май.

Най-добрите колоездачи в света ще си съперничат в първите три етапа от 109-ото издание на надпреварата, а за организирането им от държавния бюджет ще бъдат отделени 15 млн. евро. 

Решението стана ясно на заседание на правителството днес, 9 януари. 

За какво отиват средствата?

Договорът за събитието се сключва с носителя на изключителните права - RCS Sports & Events S.r.l. и е на обща стойност 15 милиона евро. 

В проекта на договор се предвижда България да получи реални маркетингови и икономически ползи, включително три спонсорски пакета с телевизионна видимост за местни спонсори, както и пълна свобода за партньорства с местни спонсори без телевизионна експозиция.

Снимка: bgnes

Договорена е застраховка на събитието за сметка на изпълнителя с покритие 20 млн. евро, както и представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.

Какво следва?

Предстои да се сформира организационен комитет, който да отговаря за осъществяването на надпреварата у нас.

"Провеждането на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza ще има положителен ефект върху развитието на спорта в България.

Снимка: bgnes

Събитието ще се допринесе за популяризирането не само на колоезденето, но и на активния начин на живот, ще насърчи масовия спорт и ще мотивира все повече деца и млади хора да спортуват. Не на последно място, събитието ще повиши капацитета на страната ни за организиране на международни спортни сбития от най-висок ранг и ще затвърди ролята на България като модерна европейска държава.", се казва в съобщението на Министерски съвет.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

пари бюджет министерски съвет джиро етапи Giro dItalia

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Те са бъдещето": Кога ще бъдат наградени най-добрите млади спортисти у нас?
Гришо пада в Бризбейн, докато Ейса вечеря със 180 млн. долара (СНИМКА)

Гришо пада в Бризбейн, докато Ейса вечеря със 180 млн. долара (СНИМКА)
Англия съди талант от Ливърпул, той снима снега в

Англия съди талант от Ливърпул, той снима снега в "Надежда"

Григор Димитров получил покана да играе за България, но отново я отказа

Григор Димитров получил покана да играе за България, но отново я отказа

Последни новини

"Те са бъдещето": Кога ще бъдат наградени най-добрите млади спортисти у нас?
Григор Димитров получил покана да играе за България, но отново я отказа

Григор Димитров получил покана да играе за България, но отново я отказа
Александър Везенков може да не играе срещу Байерн Мюнхен

Александър Везенков може да не играе срещу Байерн Мюнхен

Англия съди талант от Ливърпул, той снима снега в

Англия съди талант от Ливърпул, той снима снега в "Надежда"

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV