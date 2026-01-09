Държавата дава 15 млн. евро за трите дни на Джиро д'Италия у нас

Само няколко месеца остават до старта на едно от най-важните спортни събития - колоездачната обиколка на Италия.

Джиро-то тази година ни вълнува толкова много, защото ще стартира от... Несебър. Очаква се това да се случи на 8 май.

Най-добрите колоездачи в света ще си съперничат в първите три етапа от 109-ото издание на надпреварата, а за организирането им от държавния бюджет ще бъдат отделени 15 млн. евро.

Решението стана ясно на заседание на правителството днес, 9 януари.

За какво отиват средствата?

Договорът за събитието се сключва с носителя на изключителните права - RCS Sports & Events S.r.l. и е на обща стойност 15 милиона евро.

В проекта на договор се предвижда България да получи реални маркетингови и икономически ползи, включително три спонсорски пакета с телевизионна видимост за местни спонсори, както и пълна свобода за партньорства с местни спонсори без телевизионна експозиция.

Снимка: bgnes

Договорена е застраховка на събитието за сметка на изпълнителя с покритие 20 млн. евро, както и представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.

Какво следва?

Предстои да се сформира организационен комитет, който да отговаря за осъществяването на надпреварата у нас.

"Провеждането на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza ще има положителен ефект върху развитието на спорта в България.

Снимка: bgnes

Събитието ще се допринесе за популяризирането не само на колоезденето, но и на активния начин на живот, ще насърчи масовия спорт и ще мотивира все повече деца и млади хора да спортуват. Не на последно място, събитието ще повиши капацитета на страната ни за организиране на международни спортни сбития от най-висок ранг и ще затвърди ролята на България като модерна европейска държава.", се казва в съобщението на Министерски съвет.

