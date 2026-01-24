Да помогнем на Любо Пенев: търгът продължава

Благотворителният търг в подкрепа на легендарния голмайстор и треньор Любослав Пенев продължава, обяви бившият помощник на Ел Голеадор Атанас Стоилов.

„Продължава благотворителния търг в подкрепа на легендарния голмайстор и треньор Любослав Пенев. Под всяка фланелка има начална цена, като може да се наддава само в коментари под съответната снимка.

След приключване на търга, победителите превеждат сумата по сметката на Кристина Мицева – съпруга на Любо Пенев и след това им се изпраща тениската", поясни в социалните мрежи Стоилов.

Вече у дома

На 20 януари Пенев се прибра в България със специално оборудван самолет, осигурен му от собственика на ЦСКА Валтер Папазки.

На родна земя той ще продължи с терапията за подсилване на имунитета, която е задължителна, за да се справи с коварния рак. До скоро бившият национал се лекува в онкологична болница в Дрезден.

