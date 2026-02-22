Дайте му “Пушкаш“!

ЦСКА победи Славия с 1:0 в мач от 22-рия кръг на елита, а единственият гол бе дело на зимното попълнение на червените Алехандро Пиедраита.

Колумбиецът намери вратата зад Леви Нтумба с ювелирен удар, кадри от който се разпространиха мълниеносно в социалните мрежи. Това бе и дебютен гол на Пиедраита за ЦСКА.

Снимка: Lap.bg

Стотици профили, някои от които със стотици хиляди последователи, в Х споделиха изпълнението, като многократно бе изтъкнато, че то заслужава “Пушкаш”, пише "тема Спорт". Това е традиционна награда на ФИФА, учредена през 2009 г., която се връчва ежегодно.

Призът носи името на легендарния унгарски нападател Ференц Пушкаш, звезда на Реал Мадрид в периода от края на 50-те до края на 60-те години и ключова фигура в златното поколение на Унгария. Критериите, на които трябва да отговаря номинирания гол са:

Голът трябва да бъде естетически красив.

Попадението не бива да е резултат от късмет или груба грешка.

Трябва да бъде в духа на феърплея.

Оценява се без значение от първенството или националността на играча.

Всяка година FIFA номинира 11 гола за наградата “Пушкаш”.

Първият носител за 2009 г. е Кристиано Роналдо заради гола му за Манчестър Юнайтед срещу Порто.