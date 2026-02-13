bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Дъщерята на Трифон Иванов през сълзи: Той искаше да сме добри! (ВИДЕО)

Внукът на Железния защитник е тръгнал по неговите стъпки

С много тъга и много сълзи днес, 13 февруари, отбелязваме 10 години от един от най-тъжните дни в последните години - кончината на великия футболист Трифон Иванов. 

Преди десетилетие небето се отвори и прибра човека, който беляза цяла епоха, носи капитанската лента в българския тим, стана четвърти в света в САЩ през 1994, всяваше страх в противниковите нападатели и винаги демонстрираше феърплей, мъжкарско поведение и чест

Днес, на тази тъжна дата, близки и приятели се събраха пред паметника на Туньо във Велико Търново, за да почетат паметта му!

Добротата

Денят бе емоционален за дъщеря му Марина. Тя сподели какъв е заветът на именития ѝ баща.

"От името на цялото семейство искам да благодаря на всеки един, който не го е забравил! Искам да кажа, той винаги искаше да сме добри и да предадем тази доброта. Да даваме всичко, на което сме способни. Липсва на всеки един от цялото семейство!

Малкият син на сестра ми продължава да играе футбол и се надявам да го последва по този начин", каза през сълзи Марина. 

 
 
 
Поуките

"Той е в сърцата ни. Прекрасен футболист и човек, с чувство за хумор. Изключително поучителен и кадърен, оставил след себе си
история като железния защитник, но не само това - европейско, световно първенство. Най-вече остави след себе си семейство и
пример за подражание", каза приятелят му и бивш негов съотборник в националния отбор Бончо Генчев

На събитието присъства и Илиан Киряков - също част от знаменития ни тим от САЩ 94. 

Снимка: Етър Велико Търново

"Само с хубави неща ще го запомня. Много добър човек, приятел и отличен футболист… В днешно време няма шпагат като неговия. Беше абсолютен мъжкар, не обичаше да влиза в интриги и имаше чувство за хумор", каза той.

 
Тагове:

марина почит дъщеря 10 години трифон иванов бончо генчев илиян киряков

Най - важното

