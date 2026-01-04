bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Дъщерята на Туньо към Пената: Началника! – така разказваше тати за теб

Двамата вече са там, където четата не се разделя

И дъщерята на незабравимия Трифон Иванов Галя, се сбогува с Димитър Пенев с кратко, но дълбоко емоционално послание в социалните мрежи:

Началника… Така разказваше тати за теб…“

С огромно уважение, Галина Трифонова Иванова

Думи, носещи цялата обич, респект и благодарност, които свързваха Трифон Иванов и Димитър Пенев.

На 13 февруари се навършват 10 години от внезапната кончина на Трифон Иванов легенда на българския футбол, който си отиде твърде рано, но остана завинаги на 50.

Ако небето можеше да плаче...

Днес Пената отново е с един от своите там горе, където четата не се разделя.

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Пенев, Туньо и Балъков в Барса

небе цска смърт дъщеря трифон иванов царство Галя Иванова Димитър Певе Началника

