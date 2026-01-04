Дъщерята на Туньо към Пената: Началника! – така разказваше тати за теб

И дъщерята на незабравимия Трифон Иванов – Галя, се сбогува с Димитър Пенев с кратко, но дълбоко емоционално послание в социалните мрежи:

„Началника… Така разказваше тати за теб…“

С огромно уважение, Галина Трифонова Иванова

Думи, носещи цялата обич, респект и благодарност, които свързваха Трифон Иванов и Димитър Пенев.

На 13 февруари се навършват 10 години от внезапната кончина на Трифон Иванов – легенда на българския футбол, който си отиде твърде рано, но остана завинаги на 50.

Днес Пената отново е с един от своите – там горе, където четата не се разделя.

