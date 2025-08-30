Съдбата така реши, да нямам удоволствието да играя в Барселона с моите колеги в националния отбор. Имах доста разговори с Йохан Кройф. Исках Любо Пенев да дойде в Барселона, след това Трифон (Иванов) и Краси Балъков. Но треньорът решава и на техните места дойдоха други. Това сподели Христо Стоичков в подкаста на Българския футболен съюз.

Визитата на Испания в София

Камата отговори на въпроси, свързани с предстоящото домакинство на Испания на 4 септември в София:

"България се изправя срещу Испания в първия си мач и много хора са с нагласата с колко гола ще загубим, но това изобщо не е така. Първо, тези 40 хиляди, които ще присъстват на стадиона, нека се разграничат малко от репликата "Ние идваме да гледаме Испания". Не – ти идваш да гледаш твоите деца, твоя национален отбор.

Фактът, че след това на терена ще излязат 11 испанци, е най-малкият проблем. Бъди там, подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си! Аз няма какво да давам акъл – нито на нашите играчи, нито на Илиан. Страшно много уважавам Илиан Илиев, изключителен треньор, показал го е във времето и начело на Черно море. Най-искрено му желая успехи, защото той ги заслужава", каза Стоичков.

Носителят на "Златната топка" за 1994 г. говори за новата си роля във ФИФА и ангажиментите си към талантливите деца.

