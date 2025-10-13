bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Де ла Фуенте преди България: Който и да излезе...

Момчетата са жадни за успехи и можем да направим крачка към класиране, надъхани са в Испания

Треньорът на Испания Луис де ла Фуенте обяви, че планира значителни ротации за утрешната квалификация срещу България. Целта му е да разпредели натоварването сред играчите и да запази мотивацията на отбора, особено срещу българския тим, който повече от десет месеца е без победа.

Испания води в група Е без загубена точка и без допуснат гол в първите три мача, докато четата на Александър Димитров е на последно място в класирането с един реализиран гол, дошъл при тежкото поражение от Турция.

"Всеки играе на високо ниво"

„Имаме страхотен отбор и всеки, който играе, е на високо ниво. Който и да излезе, имам ясен план“, заяви Де ла Фуенте.

Треньорът подчерта, че отборът е конкурентен и амбициран: „Нашата задача е да продължаваме да печелим. Момчетата са жадни за успехи и утре можем да направим крачка към класиране.“

Снимка: Reuters

Девет испанци пропускат мача поради контузии или неразположения, включително Ламин Ямал и Феран Торес. Де ла Фуенте обясни, че грижата за здравето на футболистите е приоритет.

Мачът от група Е е във вторник, 14 октомври, от 21:45 ч. на стадион „Хосе Сория“ във Валядолид. "Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас. Знам, че утре ще бъде наистина едно специално изживяване да играем тук. Очакваме сериозна подкрепа от публиката. Надявам се атмосферата да бъде фантастична", завърши селекционерът на Ла Фурия.

