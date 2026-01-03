ЦСКА поставя рекорд с футболист на Славия

Ръководството на ЦСКА е на финалната права по сделката със Славия за Исак Соле. Очаква се днес „червените“ да се разберат с играча и след успешни медицински тестове да парафира с 31-кратните шампиони.

Ако страните постигнат окончателно споразумение – очаква се „армейците“ да платят милион евро за правата на футболиста. Той е оценяван от портала Transfermarkt на 750 000 евро, но скоро преподписа с „белите“ и сега предсрочното му напускане ще струва по-скъпо.

Исак Соле

Соле пристигна в Славия през февруари 2024 година от румънския втородивизионен Прогресул Плоещ. Изявите му бързо привлякоха вниманието на Станимир Стоилов, който го привлече под наем в Гьозтепе. Националът на ЦАР се утвърди като титуляр в Турция, но тежка контузия му попречи за постоянен договор.

След завръщането си в България Соле се възстанови напълно и впечатли с решаващи изяви срещу Левски и Лудогорец, срещу които отбеляза голове.

БГНЕС припомня, че ЦСКА вече държи най-скъпия вътрешен трансфер в Първа лига, след като през лятото се смята, че е платил 1 800 000 евро на Берое за Леандро Годой.

Левски е на второ място с привличането на Георги Чиликов от Нафтекс за 300 000 по-малко през лятото на 2001 г. Сделката между ЦСКА и Славия би се наредила на трето място за всички времена в Първа лига.

"Червените" вече се подсилиха с колумбийското крило Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг.

