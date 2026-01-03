Припомнете си: Бисерите на Пената!

Днес България тъгува. Голямата легенда на родния футбол - Димитър Пенев, напусна този свят на 80-годишна възраст.

Той е осемкратен шампион на страната, четирикратен носител на Купата на България, 2 пъти е избиран за Футболист на годината и участва на 3 световни първенства. А като треньор той извежда националния отбор до бронзовите медали на Мондиал 1994 в САЩ.

Пенев е обявен за Треньор №1 на България за ХХ век. Награден е с орден "Стара планина" първа степен и е почетен гражданин на София.

Стратега от Мировяне ще живее вечно в паметта на всички любители на футбола у нас. А крилатите му фрази ще бъдат цитирани и от бъдещите поколения!

В този тъжен ден, нека си припомним част от бисерите му!

Крилати фрази

Започваме с няколко от световното първенство в САЩ през 1994 година:

1. Преди мача с Франция за влизане в групите на Мондиала

В съблекалнята Димитър Пенев дава инструкции преди решителната среща.

- Кременлиев, ти ще пазиш номер 11. Златков (Златко Янков), ти ще си с Кантона.

- Ама те са един и същи човек!

- Тогава двамата ще се разберете някак си.

След като и Христо Стоичков се намесва да обясни на Пенев, че Ерик Кантона играе с №11, Пената казва: "Не ми кудкудякай, защото ти няма да решиш мача!"

2. Преди втората среща от груповата фаза на световното първенство срещу Аржентина, Димитър Пенев споделя, че е разузнал съперника. "Знам ги много добре. Там са Марадоната и Каниджа. Те са европейски шампиони на Южна Америка".

3. На пресконференцията преди осминафинала срещу Мексико журналистите питат Пенев как смята да неутрализира най-добрия играч на мексиканците - Луис Гарсия Аспе. "Лесно. И тримата ги познавам отлично от записите, които им гледахме. Луис е техничен, Гарсия и Анте са бавни, но играят с умисъл".

4. На загрявката преди срещата от четвъртфиналите срещу Германия Стратега от Мировяне поглежда към небето и казва: "Туй слънце какво е малко, а пък цялата земя огрява. Как стават тез работи, само учените знаят!"

5. "Митал, Питал - това е, няма пари! Какъв началник ни е тоя, като никакъв не се е вясвал. Аз, ей сега, ако го срещна на улицата, няма да го позная. Помня само, че беше едно мургаво и ниско, друго не помня", споделя Пенев за някогашния мажоритарен собственик на ЦСКА - Прамод Митал.

6. "Испанците от Атлетико са опасни! Особено онова къдравото Киков (Кико Нарваес). Имат и бразилче - Жмуньо (Жуниньо Паулиста), който направо скрива топката. Затова, получим ли записите, ще ги разузнаем подробно. Лулчев, не ми се прозявай, защото оня дингил - къдравото, ти ще го пазиш. Да видим ставаш ли за юнак и за златна ябълка, или змеят ще те изяде". Това са думите на Димитър Пенев преди мача на ЦСКА срещу Атлетико Мадрид за Купата на УЕФА през 1998 г.

7. ЦСКА ще играе с Динамо Минск. Пенев е разучил съперника и споделя на футболистите си: "Не са нищо особено. Имат само двама нападатели, близнаци. Единият е на 26 години, другият - на 27. С тях трябва да се внимава".

8. Димитър Пенев привлича Трифон Иванов в ЦСКА през 1988 г. Ето как го представя на отбора: "Запознайте се с новия си другар. Иван Трифонов от Янтра. Абе не знам дали е Иван или Трифон, но трябва да му поогънем краката, защото са малко криви. Страх ме е да не му пробутат лесно топката между тях".

9. Стратега от Мировяне избира титулярите за мача: "Ти ще играеш вляво, ти вдясно, ти в центъра". Тогава Иво Димов се намесва: "Ама, Пена, ние станахме 12". Отговорът обаче не закъснява: "Щом толкова говориш, сега няма да играеш".

10. "Аз треньор отново? Не виждам какво лошо. Йохан Кройф почина, а после стана треньор на Каталуния". Това казва Пенев, след като го питат за постоянните връщания в ЦСКА и националния отбор.

