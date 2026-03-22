Димитър Бербатов пред bTV: Животът ми удари шамар и ме събуди (ВИДЕО)

"Случи се една нелепа и глупава ситуация. Моментната ми концентрация беше натоварена с документи, срещи и задачи, което доведе до случилото се. Това е недопустимо. Аз съм напълно запознат и имам опит в тази сфера. Вечер стрелям на стрелбище и тренирам, когато имам време.

Още в Байер се подготвях – бойни изкуства, самозащита. Прецених, че е време да изкарам разрешително. Добър съм в бързината, във ваденето на оръжието от кобура. Мислех дори да се състезавам, но просто не ми достигна смелост в този момент", разказа Димитър Бербатов в предаването "120 минути" на bTV.

"Изглеждам нелепо сега и глупаво. Бях призован от властите и всички отговорни лица бяха там. Първо ме смириха по най-добрия начин. Написаха ми акт и ми бе наложена най-високата глоба.

"Поука: недопустимо е да си позволявам лукса да направя грешна преценка на ситуацията. Имам стаж и опит, но винаги трябва да бъдем подготвени. Животът ми удари шамар, за да му събуди", каза още голмайстор №1 на България.

