Джони Велинов е в реанимация

Той се бори с онкологично заболяване

Легендата на родния футбол и любимец на феновете на ЦСКА Георги Велинов, наричан от всички Джони, е в реанимацията на Военномедицинска академия, научи bTV.

Той е в тежко състояние и продължава да се бори за живота си, както съобщиха вчера от клуба.

От години Велинов води битка с онкологично заболяване на челюстта. 

Кураж! 

Новината за състоянието на бившия вратар изправи на нокти феновете на футбола у нас. 

"Кураж, шампионе! ЦСКА и България са с теб!", написаха от ЦСКА в социалните мрежи.

Едно от последните появявания на Велинов бе на поклонението преди друга велика футболна личност - Димитър Пенев, който си отиде от този свят в първите дни на 2026 г. 

Последният разговор на Джони Велинов с Пенев – феновете не могат да спрат да плачат

Биографията

Велинов играе на "Българска армия" в два периода от кариерата си - от 1978 до 1987 и от 1991 до 1993 г., като брани вратата на любимия тим в над 330 мача във всички турнири.

Снимка: Lap.bg

За 11 сезона в ЦСКА Велинов печели 6 шампионски титли и 5 Купи на България. През 1981 г. е избран за Футболист №1 на България. Участник е в полуфиналните сблъсъци в Купата на европейските шампиони с Байерн Мюнхен през 1982 г. Печели всеобщо и абсолютно заслужено признание като един от най-добрите на вратарския пост в цялата история на българския футбол.

С ЦСКА Велинов печели титлата на България през 1980, 1981, 1982, 1983, 1987 и 1992 г., както и Купата на страната през 1981, 1983, 1985 и 1987 г.

Благодарение на отличните си изяви на вратата е привлечен в португалския Брага, където играе от 1987 до 1988 г., а след това носи екипите на Академика Лисабон (1988–1989) и Елваш (1989–1990).

Снимка: Lap.bg

Завръща се в ЦСКА през 1991 г. и остава 2 години в тима, добавяйки още една титла в богатата си кариера, като мачовете, които изиграва за "червените" за първенство набъбват на 257.

