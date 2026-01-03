Последният разговор на Джони Велинов с Пенев – феновете не могат да спрат да плачат

Днес се сбогувам с приятел, с човек, който вярваше в мен повече, отколкото аз самият вярвах в себе си – Пената остави светлина в живота ми, която никога няма да угасне.“

Думите са на легендарния вратар на ЦСКА Георги Велинов, който е неутешим след загубата на Димитър Пенев, който си отиде от този свят на 80-годишна възраст.

Велинов и Пенев бяха заедно в ЦСКА в края на XX век, а Стратега от Мировяне е бил помощник и старши треньор, докато Джони бе под рамката на вратата на "червените".

"Днес си отиде не просто голямо име от българския футбол, а човек, когото имах честта да нарека приятел.

Пената беше личност с рядка сила - да вижда таланта там, където другите още не го забелязват, и да вярва в хората дори преди те сами да повярват в себе си.

Футболът беше неговият живот, но човечността му беше това, което го правеше истински велик. Остави следа в поколения играчи и в съдбите на много хора, включително и в моята.

За мен беше чест да го познавам и да споделям моменти с него. Ще го помня с усмивка, уважение и благодарност. Съболезнования на семейството и близките.

Поклон пред светлата му памет", написа във Facebook Велинов.

