Ерата "Загорчич" в Славия приключи!

Ратко Достанич се връща в Славия

Ерата "Загорчич" в Славия приключи!
Lap.bg

Славия се раздели със Златомир Загорчич веднага след контролата срещу Ботев Враца. Решението бе обявено официално от клуба, като двете страни са прекратили взаимоотношенията си по взаимно съгласие.

В прощалното съобщение „белите“ изразяват признателност към специалиста за отдадеността му и постигнатите успехи през трите му престоя на „Овча купел“.

Връща се добре познато име

Загорчич води тима в общо 271 мача, спечели Купата на България през 2018 г. и изведе отбора до третото място в елита през сезон 2019/20 – постижения, които остават сред най-силните на клуба през новия век.

Очаква се официалното представяне на новия треньор да стане факт през следващите дни, но според източници, близки до клуба, изборът вече е направен.

На скамейката отново ще седне добре познато лице – 65-годишният сърбин Ратко Достанич.

"Новината дойде като изненада за всички"

Достанич вече има два периода начело на Славия – през сезон 2003/04 и през 2006 г. В треньорската си кариера той е водил и Левски, с който спечели Суперкупата на България през 2009 г. Последно бе наставник на Локомотив София, където постигна 7 победи, три равенства и две загуби, преди да се заеме с работата в школата на клуба.

Днес "железничарите" потвърдиха, че Достанич е подал оставка. "Новината дойде като изненада за всички. Причините ще станат ясни скоро.“

славия локомотив софия венцеслав стефанов ратко достанич дюш напуска златомир загорчич

