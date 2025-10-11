Ерата "Загорчич" в Славия приключи!

Славия се раздели със Златомир Загорчич веднага след контролата срещу Ботев Враца. Решението бе обявено официално от клуба, като двете страни са прекратили взаимоотношенията си по взаимно съгласие.

В прощалното съобщение „белите“ изразяват признателност към специалиста за отдадеността му и постигнатите успехи през трите му престоя на „Овча купел“.

Връща се добре познато име

Загорчич води тима в общо 271 мача, спечели Купата на България през 2018 г. и изведе отбора до третото място в елита през сезон 2019/20 – постижения, които остават сред най-силните на клуба през новия век.

Очаква се официалното представяне на новия треньор да стане факт през следващите дни, но според източници, близки до клуба, изборът вече е направен.

На скамейката отново ще седне добре познато лице – 65-годишният сърбин Ратко Достанич.

"Новината дойде като изненада за всички"

Достанич вече има два периода начело на Славия – през сезон 2003/04 и през 2006 г. В треньорската си кариера той е водил и Левски, с който спечели Суперкупата на България през 2009 г. Последно бе наставник на Локомотив София, където постигна 7 победи, три равенства и две загуби, преди да се заеме с работата в школата на клуба.

Днес "железничарите" потвърдиха, че Достанич е подал оставка. "Новината дойде като изненада за всички. Причините ще станат ясни скоро.“