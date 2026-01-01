Опасна близост: Гришо и Ейса посрещнаха новата година със страст (ВИДЕО)

Романтичната приказка на най-добрия български тенисист Григор Димитров и половинката му Ейса Гонзалес продължава и в новата 2026 година. Двамата са в Австралия, където след няколко дни Гришо ще започне участие на един от любимите си турнири - този в Бризбейн.

34-годишният Димитров е печелил надпреварата два пъти (2017 и 2024).

Целувката

Мексиканската актриса взриви социалните мрежи с кадри от шумното празненство, сред които има и романтично видео. Влюбените танцуват страстно на брега на морето и се целуват.

View this post on Instagram A post shared by Eiza & Grigor(@eizaygrigor)

Димитров пропусна почти половината от сезон 2025 заради контузия. Имаше нужда от време, за да се възстанови както физически, така и психически, а до него неотлъчно бе красивата Ейса.

"Без нея щеше да ми е много по-тежко. Тя беше до мен във всеки един момент, окуражаваше ме, вдъхваше ми увереност и ми даваше сили да продължа напред. Изключително съм благодарен за нейната подкрепа", каза Григор Димитров.

Димитров потърси рестарт с промени в треньорския си щаб - раздели се с Джейми Делгадо и Даниел Валверду, а назначи бившия играч от Топ 20 Ксавие Малис.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK