Опасна близост: Гришо и Ейса посрещнаха новата година със страст (ВИДЕО)

На гребена на любовта

Опасна близост: Гришо и Ейса посрещнаха новата година със страст (ВИДЕО)

Романтичната приказка на най-добрия български тенисист Григор Димитров и половинката му Ейса Гонзалес продължава и в новата 2026 година. Двамата са в Австралия, където след няколко дни Гришо ще започне участие на един от любимите си турнири - този в Бризбейн.

34-годишният Димитров е печелил надпреварата два пъти (2017 и 2024).

Целувката

Мексиканската актриса взриви социалните мрежи с кадри от шумното празненство, сред които има и романтично видео. Влюбените танцуват страстно на брега на морето и се целуват.

 
 
 




Димитров пропусна почти половината от сезон 2025 заради контузия. Имаше нужда от време, за да се възстанови както физически, така и психически, а до него неотлъчно бе красивата Ейса.

"Без нея щеше да ми е много по-тежко. Тя беше до мен във всеки един момент, окуражаваше ме, вдъхваше ми увереност и ми даваше сили да продължа напред. Изключително съм благодарен за нейната подкрепа", каза Григор Димитров.

Григор Димитров: Беше много болезнено лято

Димитров потърси рестарт с промени в треньорския си щаб - раздели се с Джейми Делгадо и Даниел Валверду, а назначи бившия играч от Топ 20 Ксавие Малис.

