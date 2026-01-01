bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Джанлоренцо Бленджини пред bTV: Само България! (ВИДЕО)

Селекционерът на волейболните национали за пътя към голямата мечта - Евроволей 2026

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини - в специално интервю за bTV.

Постоянство, смирение и много работа. Това е формулата на италианския специалист по пътя на България към голямата мечта тази година – eвропейското първенство през септември, на което страната ни е домакин.

2025 година ще остане паметна за българския волейбол. Националите стигнаха до подножието на световния връх и отново накараха феновете да мечтаят.

Бленджини пред bTV

"2025-а беше наистина много хубава година. Преживяхме много емоции, но най-вълнуващото беше да знаем, че сме подарили усмивки, вълнение и щастие на всички хора, които ни обичат, на всички, които ни следваха и които ни тласнаха към този резултат – една стъпка към нашата голяма мечта", каза селекционерът пред bTV.

Алекс Грозданов пред bTV: Горд съм, че съм част от това поколение (ВИДЕО)

След успехите обаче идва и още по-голямо предизвикателство. Пътят напред минава през постоянство и много работа.

Снимка: FIVB

"Знаем, че за да продължим по пътя към голямата мечта, трябва да запазим същото отношение, същата нагласа. Да продължим да бъдем смирени и да работим здраво. Знаем, че ще става все по-трудно, но нямаме търпение да се върнем на игрището и да продължим – стъпка по стъпка – нашия път".

През 2026-а България ще бъде домакин на европейското първенство по волейбол: "Искам да пожелая на всички от сърце една 2026-а година преди всичко с много здраве, с мир, без войни, и най-вече – с много волейбол. Честита 2026-та година и "Само България!".

Петър Бакърджиев за спортната 2025 г. без филтър (ВИДЕО)

Първият мач на националите пред родната публика в "Арена София" е на 9 септември срещу тима на Северна Македония.

Снимка: FIVB

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България волейбол интервю национален отбор по волейбол джанлоренцо бленджини евроволей 2026

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

15 години без майка си и една голяма мечта - изповедта на Биляна Дудова

15 години без майка си и една голяма мечта - изповедта на Биляна Дудова
Опасна близост: Гришо и Ейса посрещнаха новата година със страст (ВИДЕО)

Опасна близост: Гришо и Ейса посрещнаха новата година със страст (ВИДЕО)
Изписаха Антъни Джошуа

Изписаха Антъни Джошуа
Приятел на Мохамед Салах влиза в затвора

Приятел на Мохамед Салах влиза в затвора
Почина легендата на българския тенис Стефан Цветков

Почина легендата на българския тенис Стефан Цветков

Последни новини

Христо Стоичков: Който не мечтае, няма да успее!

Христо Стоичков: Който не мечтае, няма да успее!
Изписаха Антъни Джошуа

Изписаха Антъни Джошуа
Опасна близост: Гришо и Ейса посрещнаха новата година със страст (ВИДЕО)

Опасна близост: Гришо и Ейса посрещнаха новата година със страст (ВИДЕО)
Приятел на Мохамед Салах влиза в затвора

Приятел на Мохамед Салах влиза в затвора
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV