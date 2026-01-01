bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Нека честната игра да бъде вдъхновение за всеки!" (ВИДЕО)

Новата година започна с вълна от пожелания от спортисти, клубове и известни личности

Новата година започна с вълна от пожелания от спортисти, клубове и известни личности.

ЦСКА, Левски и Лудогорец поздравиха привържениците си в социалните мрежи и благодариха за подкрепата, а Ботев Пловдив използва празника, за да зарадва деца в неравностойно положение.

Карлос Насар посрещна 2026-а в компанията на приятелката си, а световните вицешампиони по волейбол Алекс и Симеон Николови пристигнаха у нас само за няколко часа, но те бяха достатъчни, за да отбележат празника заедно със семейството си.

Спортните звезди на България: Нека бъдем по-добри (ВИДЕО)

Част от най-добрите ни спортисти отправиха специални пожелания за зрителите и читателите на bTV.

Новогодишни пожелания

"Нека новата година да ни донесе повече здраве, повече спокойствие, да сме по-добри един към друг и много, много да се обичаме", каза капитанката на олимпийските шампионки с ансамбъла от Токио - Симона Дянкова.

"Честита нова 2026 година. Пожелавам ви здраве, щастие, топлина в дома и един призив към всички българи. Нека бъдем по-добри", каза капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов.

"Българи, честита нова година! Пожелавам ви 2026-а да ви донесе здраве, повече поводи за усмивки и просперитет! Бъдете смели, поставяйте си цели и работете усърдно за постигането им. Щастлива нова година!", добави Стоян Копривленски.

"Пожелавам на хората да бъдат по-добри, по-търпеливи и по-мъдри. Един с друг, нека честната игра бъде вдъхновение за всеки, всяка победа да бъде с поделена радост. Пожелавам на всеки да не спира да мечтае, да бъде смел и да използва силните си черти", каза шахматистката Белослава Кръстева.

