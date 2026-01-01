bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Изписаха Антъни Джошуа

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е изписан от болница в Лагос, Нигерия, където бе приет след автомобилна катастрофа, съобщава "Дейли Мейл".

Катастрофата

Припомняме, че в понеделник, при жесток сблъсък с висока скорост на магистрала загинаха двама от най-близките приятели на Джошуа. Латиф Айоделе и Сина Гами пътували с боксовата суперзвезда, когато джипът се ударил в спрял камион. Смята се, че двамата са седели от дясната страна на превозното средство и са починали на място. Шофьорът и возещия се зад него Антъни са оцелели по чудо.

Ей Джей беше изваден от смачканите ламарини с помощта на десетки местни жители, станали свидетели на фаталния сблъсък. Той трябваше да премине покрай телата на своите приятели, положени на земята...

Той остана в болница в Лагос, въпреки че животът му бе извън опасност. Близки до боксьора смятат, че той ще има сериозни психологически проблеми заради загубата на двама от най-близките си хора.

Джошуа е бивш шампион в тежка категория на IBF, WBA и WBO, както и олимпийски шампион от 2012 г. Балансът му в професионалния бокс е 29 победи и 4 загуби.

