FIFA призна Димитър Пенев за икона

Днес България се раздели с големия футболист, треньор, приятел и баща Димитър Пенев. Не само българският народ обаче тъжи за тази загуба. Световната футболна организация - FIFA, сподели трогателна статия, посветена на успехите на Стратега като играч и треньор, наричайки го икона на световния футбол.

От централата на Джани Инфантино припомниха най-значимите успехи на Димитър Пенев – от кариерата му като футболист до постиженията му като треньор, като кулминацията безспорно остава магическото лято в САЩ през 1994 г.

„Димитър Пенев, една от най-влиятелните фигури в историята на българския футбол, почина на 80-годишна възраст.

Пенев остави огромна следа в международния футбол както като играч, така и като треньор. Като централен защитник той участва в три световни първенства – Англия 1966, Мексико 1970 и ГДР 1974. Спечели 13 трофея, повечето от които с ЦСКА, като два пъти е избран за Футболист №1 на България.

Като треньор постига още по-големи успехи, водейки емблематичния отбор, в който играят Красимир Балъков, Емил Костадинов, Йордан Лечков и Христо Стоичков, до четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г.“, гласи част от изявлението на FIFA.

В статията е споменато и набитото око на Пената, който дава началото на кариерите на едни от най-големите звезди на българския футбол, сред които Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Мартин Петров и много други.

Цялата статия на FIFA можете да прочетете тук.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK