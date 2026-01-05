bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бай Добри през сълзи за Димитър Пенев: В събота го чаках на стадиона, той не дойде (ВИДЕО)

Легендарният домакин на ЦСКА не скри мъката си на поклонението

Легендарният домакин на ЦСКА - Добри Димов, познат на всички като бай Добри, и покойният вече Димитър Пенев бяха двете емблеми на "червените" - винаги усмихнати, винаги готови за шега, винаги положително настроение. 

След кончината на Треньор номер 1 на България за ХХ век, бай Добри остана сам. Дори в деня на смъртта на своя добър приятел и селекционер на тима, стигнал до четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г., той го е чакал - пред строящия се "Българска армия"

Това сподели той през сълзи, след като си взе последно сбогом с Димитър Пенев на националния стадион "Васил Левски", където всеки може да се поклони пред Стратега. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

Стадиона

Очаква се реконструираният "Българска армия" да отвори врати през лятото или есента на 2026 г. Нещо, което Димитър Пенев няма да може да види, за жалост. 

Снимка: Петър Бакърджиев

"Това ми е най-тежко - не можа да почака да го открием този стадион, да му се порадва... Как се случи това... Всеки божи ден минаваше. В събота ходих да се видим на този стадион. Той не дойде. Много ще е тежко! Не знам как ще го преживея!", не скри емоции любимецът на "червената" публика. 

Няма врагове

"Всички му бяха приятели. Той нямаше врагове! Страшен човек беше! И да се роди друг такъв човек, няма да се отчува, да се отгледа. Страхотен човек. Мъката ми е голяма, няма минаване мъката. Той такива футболисти създаде, ако ги броим, няма да ги преброим. Работеше с младите, обичаше младите. Заветът беше да се гледат български, млади футболисти, да се работи с тях", сподели още бай Добри за Димитър Пенев.

Поклонението на националния стадион "Васил Левски" е отворено за всеки, който иска да си вземе последно сбогом с великия треньор. 

Тагове:

цска стадион поклонение димитър пенев българска армия бай добри добри димов

