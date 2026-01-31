bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Димитър Шейтанов и половинката му разкриха пола на рожбата си

Футболен национал чака бебе. Прави известен вратар дядо

Страхотна новина съобщиха вратарят на ЦСКА 1948 и националния отбор на България Димитър Шейтанов и съпругата му Нелина. 

Те очакват първата си рожба. 

Вече е ясен и полът на детето, като той бе разкрит по нестандартен начин - с конфети, които паднаха от... облак. Те бяха в розов цвят, което подсказва, че бебето ще е момиченце.

Голяма радост

Димитър Шейтанов е на 26 години, а кариерата му започва в... Гърция. Там, в ПАС Янина, играе баща му Георги Шейтанов, който беше страж в Славия, Левски, Спартак Плевен, Миньор Перник, Локомотив София, Вихрен Сандански. 

Шейтанов-старши вече е треньор и работи с вратарите в българския национален отбор по времето когато Ясен Петров бе селекционер. В момента е в щаба на Вихрен Сандански. 

След няколко месеца той ще стане дядо, а синът му - татко. 

Кариерата

В момента бъдещият баща е част от ЦСКА 1948, а преди това игра за португалския Авеш, Пирин Благоевград и Септември.

През настоящия сезон Шейтанов игра в 15 мача за тима си, в които допусна 17 гола. 

През юни 2025 г. той игра в контролата на България срещу Кипър - 2:2.

