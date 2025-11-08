Футболно дерби в София: Без метро, но с шествия. Вижте промените!

Днес, 8 ноември, ще се изиграе футболното дерби между Левски и ЦСКА.

Мачът от 15-ия кръг на шампионата носи много заряд за феновете, но и доста промени в движението в столицата.

Очаква се на националния стадион "Васил Левски" за първия съдийски сигнал в 15:00 ч. да присъстват 30 000 зрители!

Без част от метрото

Именно в днешния ден, 8 ноември, ще бъде спряно метрото по Линия 3 - между "Хаджи Димитър" и "Горна баня".

Причината е техническа подготовка за пускане в експлоатация на трите нови станции по бул. "Владимир Вазов". Това налага спирането на движението под земята за 8 и 9 ноември.

За тези два дни ще има осигурен заместващ транспорт - автобуси, които ще се движат по маршрута и ще спират в непосредствена близост до съществуващите метростанции. Те ще се движат на интервал от 12 минути.

Снимка: Lap.bg

"От двете крайни спирки – МС „Хаджи Димитър” и „Овча купел 2” / в близост до МС „Горна баня” /, автобусите ще тръгват съответно в 4:35 и 5:00 часа сутринта, а последният курс ще бъде от 23:20 и 23:30 часа вечерта.", пишат от "Метрополитен".

Шествия

По традиция феновете ще се придвижат до стадиона в шествия.

Походът на левскарите стартира в 12:30 ч. от бул. "Тодор Александров" 23, където е централата на Националния клуб на привържениците.

От Столична община и СДВР не са обявили пълно затваряне на улици в центъра, но със сигурност ще има затруднения в движението по маршрута. А той обикновено е бул. "Тодор Александров" - бул. "Г. С. Раковски", ул. "Ген. Гурко", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". От там символичните домакини трябва за заемат местата си в секторите "А" и "Б".

Снимка: Lap.bg

Час по-късно - в 13:30 ч., феновете на ЦСКА по традиция си дават среща в градинката на ул. "Иван Асен Втори". От там те ще тръгнат организирано към националния стадион. При преминаването през пл. "Орлов мост" вероятно движението на превозни средства ще бъде спряно за кратко.

От там "червените" ще се настанят в секторите "В" и "Г".

Снимка: Lap.bg

Паркиране

Заради мача се забранява паркирането около стадион "Васил Левски".

От 8:00 до 17:30 ч. автомобилите няма да могат да спират на следните локации:

- на паркингите на моста пред националния стадион "Васил Левски" – 49 паркоместа;

- на южното платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка между бул. "Драган Цанков" и ул. "Ген. Гурко" (джобовете)

Снимка: Lap.bg

2000 полицаи ще бдят зареда по време, преди и след мача.

Левски влиза в дербито като фаворит и лидер в класирането, докато ЦСКА е на шесто място, но след завръщането на треньора Христо Янев начело показва добри резултати.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK