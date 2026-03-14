Лука Дончич чупи рекорд, за който никога не е мечтал

В света на спорта и холивудския блясък сумите около разводите и издръжката често звучат нереалистично. Новината, че звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич може да плаща около 300 000 долара месечно издръжка за деца, предизвика сериозен обществен интерес.

Сумата не е избрана случайно – тя представлява приблизително 10% от месечния доход на словенския баскетболист. В Калифорния, където се води делото за попечителство, това е неофициален „таван“, който съдилищата рядко надвишават.

Защо не в Тексас?

Любопитното е, че спорът би изглеждал съвсем различно, ако се водеше в Тексас – щатът, в който Лука игра дълги години за Далас. Там има строги ограничения върху размера на издръжката, независимо колко висок е доходът на родителя.

Ако тези прогнози се окажат верни, Лука Дончич може да се превърне в абсолютен рекордьор по издръжка сред спортните звезди.

За сравнение, в Холивуд има няколко известни примера. Чарли Шийн плащаше около 110 000 долара на месец за четири деца в разгара на кариерата си. Хали Бери пък е рядък случай, при който майката плаща издръжка на бащата – около 16 000 долара месечно.

Защо сумата при Лука е толкова висока?

Две деца – Лука и Анамария имат две дъщери, Габриела и Оливия. В юридически план наличието на повече от едно дете значително увеличава основата за изчисляване на издръжката.

Стандарт на живот – Законът в САЩ изисква децата да не понасят финансов спад след раздялата на родителите. Това означава, че могат да бъдат претендирани средства за луксозен стандарт – включително охрана, частни пътувания и скъпи имоти.

Правни тактики – Макар медиите да споменават сума от 300 000 долара, в САЩ често адвокатите първоначално искат изключително високи суми. Целта е впоследствие да се постигне споразумение за по-ниска, но все пак огромна издръжка – например между 150 000 и 200 000 долара месечно.