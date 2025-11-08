Левски - ЦСКА: Кой ще победи в първото дерби за сезона? (АНКЕТА)

За първи път през футболния сезон 2025/2026, Левски и ЦСКА излизат един срещу друг!

Голямото дерби заварва двата тима в различно настроение, разделени от 5 места в класирането, но с познатия заряд и очакване от страна на феновете.

Мачът трябва да започне в 15:00 ч., по традиция на националния стадион "Васил Левски".

Шампионски амбиции в "синьо"

Левски влиза в дербито като фаворит. И няма как да е иначе, след като "сините" са на първо място в класирането на efbet Лига.

В актива си символичните домакини имат 11 победи, 2 равенства и само една загуба, като в последните си 6 мача във всички турнири нямат грешна стъпка.

Снимка: Lap.bg

Левски се представя доста убедително от началото на шампионата, като феновете стискат палци именно през настоящия сезон да спечелят така мечтаната от 2009 г. насам титла.

Със сигурност за сметки за първото място в крайното класиране все още е рано, но пък титла без победа в дербито звучи странно.

"Червените" влизат в коловоза

Тежък е сезонът за ЦСКА!

Тимът започна изключително неубедително под ръководството на Душан Керкез, който беше отстранен от треньорския пост в края на септември.

На негово място застана добре познатият "червен" герой Христо Янев. От тогава ЦСКА има 5 победи и 2 равенства.

Снимка: Lap.bg

Те обаче не са достатъчни, за да може тимът да навакса изоставането в класирането и в момента отборът е шести - 4 победи, 7 равенства, 3 загуби.

На фона на сътресенията, именно победа над Левски е нужна на ЦСКА в този момент, за да върне вярата на феновете.

Шествия и полиция. Метрото не работи

Очаквано за ден с дерби, трафикът в София ще бъде подчинен на него.

2000 полицаи ще бдят за реда, а феновете се очаква да са 30 000! Билетите се разпродават като топъл хляб, като за "сини" фенове в секторите "А" и "Б" вече няма. "Червените", като символични гости, ще са настанени в "Г" и "В" и все още има достъпни билети в сайта за продажба.

Снимка: Lap.bg

Двете агитки ще организират и традиционни шествия. Левскарите тръгват от централата на Националния клуб на привържениците на бул. "Тодор Александров" в 12:30 ч. и ще преминат през центъра на София - през бул. "Г. С. Раковски", ул. "Ген. Гурко" и към местата си.

В 13:30 ч. по традиция "червените" са си определили среща в градинката на ул. "Иван Асен Втори", като ще преминат през пл. "Орлов мост".

В тези локации се очаква да има временни затруднения в движението.

Припомняме, че днес, 8 ноември, няма да работи Метролиния 3 - от "Горна баня" до "Хаджи Димитър". Причината е техническата подготовка за пускането в експлоатация на трите нови станции.

На мястото на метрото ще има автобус, от който феновете може да се възползват.

До края на мача се забранява паркирането до стадиона и на южното платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка между бул. "Драган Цанков" и ул. "Ген. Гурко".

